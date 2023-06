DIRECT. Obsèques de l'infirmière tuée à Reims : "Ta disparition tragique nous met en colère", dit sa mère

Carène Mézino, infirmière de 37 ans, a été poignardée le 22 mai 2023 à l'hôpital de Reims. Elle est décédée des suites de ses blessures. Ses obsèques sont célébrées ce 1er juin en la basilique Saint-Remi. La cérémonie a débuté peu après 9h30.

Cet article est régulièrement mis à jour

10h05 : Deux collègues et amies de Carène Mézino, Marylene et Manon, s'expriment désormais. "Ton départ précipité est injuste. Mon cœur d’infirmière te pleure et c’est toute la profession qui te pleure. Tu as marqué chaque service dans lequel tu es passé. Tu étais très attaché au CHU. Je me sens chanceuse d’avoir partagé ton quotidien, mais j’ai l’impression aujourd’hui d’avoir perdu une partie de mon âme soignante", explique l'une d'elles.

10h00 : "Vingt ans. Cela aurait fait vingt ans cette année en septembre que nous étions ensemble", confie le mari de la victime, Adrien Mézino. "Tu as toujours été dévouée pour les autres, ajoute-t-il. La vie ne t’as pas épargnée. Mais ce n’est pas ça qui va rester. Car Carène, c’est un cœur énorme, un sourire qui soigne… et surtout beaucoup de rires et d’amours. À la maison, tout nous ramène à toi. Tu sera toujours avec nous."

09h55 : Le frère de Carène, Luc Thibaut-Lallement, rappelle sa joie de vivre. "Tu étais très heureuse avec ton mari. Vous alliez bien ensemble [...] Pour moi tu étais un rayon de soleil."

Personne n’oubliera ta gentillesse, ton sourire, ton enthousiasme à toute épreuve. Luc Thibaut-Lallement, le frère de Carène Mézino

Il ajoute : "Tout paraissait si simple. Depuis le 23 mai, il ne reste de toi que des souvenirs dans ma mémoire."

09h50 : La mère de Carène, Annie Thibaut, s'exprime à son tour. "Nous étions une famille unie si proche et si heureuse. Carène, tu es partie trop tôt. Ta disparition tragique nous met en colère", dit-elle.

Je te laisse rejoindre Papa mais sache que l’on t’aime et que tu nous manques déjà. Annie Thibaut, la mère de Carène Mézino

09h40 : Les portes de la basilique, où résonnent les dernières notes de la chanson "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel, se ferment. Plus d'un millier de personnes y ont pris place. La presse est invitée à rester à l'extérieur. Devant l'édifice, quelques dizaines de badauds écoutent la cérémonie, diffusée via des enceintes. L'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, prend la parole.

09h30 : La cérémonie est sur le point de débuter. Le ministre de la Santé, François Braun, est présent. C'est aussi le cas du maire Horizons de Reims, Arnaud Robinet, également président de la Fédération hospitalière de France.

09h05 : Les Rémois peuvent signer un recueil et offrir des dons devant la basilique. La somme récoltée ira à une association qui n'a pas encore été choisie. Le quartier est bouclé par un important dispositif de forces de l’ordre. La place du Chanoine Ladame, la rue du Châtelet et une partie de la rue Simon sont inaccessibles aux voitures.

Les Rémois sont invités à signer un recueil et peuvent participer à une collecte de dons. • © Thomas Chammah / France Télévisions

09h00 : Le public commence à entrer dans la basilique Saint-Remi de Reims. De nombreux soignants sont présents. La famille de Carène Mézino indiquait dans le faire-part paru dans la presse locale que les "personnes de la fonction publique au service de tous nos concitoyens [étaient] les bienvenus en tenue de fonction". De nombreuses blouses blanches sont présentes sur le parvis.

La basilique Saint-Remi de Reims accueille les obsèques de Carène Mézino, ce 1er juin 2023. • © Thomas Chammah / France Télévisions

Ce jeudi 1er juin, les obsèques de Carène Mézino sont célébrées en la basilique Saint-Remi de Reims à partir de 9h30. La messe sera présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France.

Carène Mézino a été poignardée à l'hôpital Maison-Blanche de Reims, le 22 mai. L'infirmière a été visée par un homme souffrant de troubles psychiatriques qui voulait s'attaquer à des soignants. La mère de famille de 37 ans est décédée des suites de ses blessures le lendemain.

L'auteur présumé des faits, Franck Freyburger, a également poignardé une secrétaire, grièvement blessée. Le ministre de la Santé indiquait mercredi 24 mai qu'elle restait "en surveillance" après être sortie du bloc opératoire.

Un passage à l'acte "pensé depuis plusieurs mois"

Le même jour, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "assassinat" et "tentative d'assassinat". Ce Rémois de 59 ans, célibataire et sans profession, souffre "de schizophrénie et de paranoïa", a indiqué le procureur de la République de Reims lors d'une conférence de presse.

En garde à vue, Franck Freyburger a indiqué avoir donné "plusieurs coups de couteau" aux victimes "en raison de leur qualité" et en "vouloir à la psychiatrie", selon le compte-rendu fait par le procureur.

L'homme a reconnu ses actes, précisant "avoir pensé son forfait depuis plusieurs mois". Il dit avoir acheté le jour même le "couteau de cuisine", d'une lame de 20 cm, qu'il a utilisé.

Lors de son interpellation, il avait déclaré aux policiers qu'à "chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait parce qu'il voulait se venger" d'avoir été "maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique", a poursuivi le procureur.