Douze nouveaux cas de malaises à Fère-Champenoise dans la Marne, la raison toujours pas identifiée

Neuf enfants et trois adultes ont présenté des symptômes identiques aux précédents à Fère-Champenoise dans la Marne. Cette fois, les enfants sont âgés de 5 à 6 ans. Les investigations se poursuivent pour en déterminer les causes.

C'est une histoire qui n'en finit pas. Ce jeudi 20 juin, douze nouveaux cas de malaises ont été recensés à Fère-Champenoise (Marne). Parmi eux, neufs enfants et trois adultes. Ces malaises interviennent trois semaines après la découverte de plusieurs intoxications (dont les symptômes étaient des nausées, démangeaisons, somnolences...) et/ou malaises d'enfants dans la commune marnaise, liés à des raisons toujours inconnues.

Contrairement aux derniers malaises recensés, ces neuf nouveaux cas n'avaient pas été touchés les 30 et 31 mai, dates des premiers malaises. Selon plusieurs témoignages sur place, d'autres adultes auraient ressenti des symptômes lors des dernières semaines. Les services de l'ATMO et l'ARS recherchent les causes de ces maux depuis plus d'une semaine, en testant, entre autres, la qualité de l'air.

Des enfants de maternelles concernés

La préfecture de la Marne confirme que ce jeudi 20 juin, à Fère-Champenoise, "neuf nouveaux enfants et trois adultes (agents communaux du périscolaire) ont présenté des symptômes identiques à ceux précédemment ressentis par des élèves de l'école élémentaire. Il s'agit pour la première fois d'enfants de maternelle (âgés de 5 à 6 ans), accueillis en périscolaire à la maison des associations.

Pour la première fois, des élèves de maternelle ont été sujets aux symptômes et malaises. • © Sandra Julien / France Télévisions

Ces symptômes ont été ressentis à la maison des associations au retour d'une sortie d'une heure à l'aire de jeux située à proximité. Les enfants et adultes touchés ont été pris en charge par le SDIS 51 et 8 enfants ont été transportés au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.

Les symptômes ont été ressentis suite à la sortie de cette aire de jeu à proximité de la maison des associations. • © Emilie Forzy / France Télévisions

Les investigations et analyses menées par l’ensemble des services de l’État mobilisés se poursuivent. Un point de situation est programmé en début de soirée avec l'ensemble des services concernés et le maire de la commune".

Parmi les hypothèses concernant la cause de ces intoxications, celle donnée par le maire de la commune ce jeudi : la remontée de gazs provenant des nappes phréatiques. En effet, ces épisodes sont souvent apparus suite à des épisodes de pluie, même si cette piste n'a nullement été confirmée pour le moment.