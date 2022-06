PHOTOS. L'Orient-Express en gare de Reims pour rejoindre Venise

Ce dimanche 5 juin, l'Orient-Express, un train mythique, part de la gare de Reims à 17h pour Venise. A bord, des invités triés sur le volet, à l'occasion des 250 ans de la maison de champagne Veuve-Clicquot.

Ils sont 124 voyageurs à avoir la chance de partir à bord du train Orient-Express ce dimanche 5 juin depuis la gare de Reims jusqu'à Venise. Alors que la pluie tombe raide sur la verrière de la gare de Reims, les personnels de VSO, Venice Simplon-Orient-Express, s'activent depuis 10h du matin, heure d'arrivée du train à Reims, avant que les chanceux n'embarquent "pour un voyage dans le temps exceptionnel du 5 au 7 juin 2022". Il s'agit de célébrer les 250 ans de la maison de Champagne Veuve-Clicquot, installée dans la cité des sacres. La célèbre veuve Clicquot repose d'ailleurs dans le cimetière du nord, à quelques pas de la gare.

Le jeune chef cuisinier Jean Imbert (ex Top Chef, aujourd'hui chef du Plaza Athénée) est attendu d'ici le départ, c'est lui qui concoctera les plats servis aux voyageurs pendant les 24 heures de voyage.

Selon l'un des responsables du train Orient-Express interrogé sur le quai, "l'essentiel n'est pas seulement la destination, c'est bien le trajet qui doit être exceptionnel. Des animations sont prévues pendant toute la durée de l'expédition, et tout est fait pour que les voyageurs gardent un beau souvenir, on passe par la Suisse pour qu'ils se réveillent avec une vue splendide sur les Alpes. Il y aura des danseuses, un pianiste, un groupe de musiciens à bord du train".

Chargement des fleurs avant le départ du train pour Venise. • © France Télévisions

Côté gastronomie, tout est millimétré. Dans un article du Rob Report daté d"avril 2022, sur l'arrivée du chef Imbert, on apprend que chacune des cuisines du train accueille trois cuisiniers et un chef ou sous-chef à la fois. Toutes équipées avec une salamandre, une plancha, une cuisinière à gaz, un bain-marie et trois fours, ainsi qu'un chauffe-plat et des lampes chauffantes à la passe.

Le défi créatif côté cuisine

"Tout doit arriver à table parfaitement et chaud", explique le chef cuisinier Jean Imbert à nos confrères. "Lorsqu'il y a de la complexité, vous devez vous mettre au défi de manière créative." Certains territoires sont également interdits dans ces cuisines. Si un client demande un plat hors menu comme des frites, c'est impossible car faire bouillir de l'huile et de l'eau en grandes quantités est trop dangereux si le train s'arrête court.

L'Orient-Express part de Reims jusqu'à Venise pour les 250 ans de la maison de champagne Veuve-Clicquot. • © France Télévisions

Depuis le quai, on distingue l'intérieur d'un wagon bar à bord de l'Orient-Express. • © France Télévisions

Sur le quai de la gare SNCF de Reims-centre, les voyageurs habituels n'en croient pas leurs yeux. Il faut dire que l'ambiance du jour, un départ rarissime, change du TER Champagne-Ardenne ou du TGV vers Paris. Les portiers du train de luxe sont en uniformes bleu, or et blanc. Le train et ses détails dorés, brille comme un bijou, on se croirait sur le tournage d'un film. Ou dans un roman policier d' Agatha Christie, "Le Crime de l'Orient-Express" publié le 1er janvier 1934 avec Hercule Poirot. On imaginerait presque aussi James Bond sur le toit du train aux prises avec un ennemi du royaume d'Angleterre.

Bien ancrés dans la réalité, Magalie et Christophe, des riverains de la gare, ont aperçu le long train bleu nuit et crème, et sont arrivés immédiatement pour voir de plus près ce spectacle rare. "On habite à côté de la gare, ça nous a fait rêver. L'Orient-Express, c'est le luxe, c'est la classe. C'est mythique. Ce train a une histoire, c'est aussi le cinéma...On ne nous a pas autorisé à rentrer pour voir, c'est un autre monde". Ils ont pourtant essayé de faire jouer la carte du charme, avec leur fille Inès, et son écharpe Miss Marne 15/17 ans 2022, mais rien n'y fait. Seul un employé compréhensif a pris pour eux quelques photos de l'intérieur sur leur smartphone.

Inès, miss Marne 15 /17 ans, est venue sur le quai de la gare de Reims ce dimanche 5 juin pour admirer l'Orient-Express, malgré son titre elle n'a pas pu rentrer à l'intérieur. • © France Télévisions

Certains ont eu la chance de bénéficier de quelques photos de l'intérieur du train. • © France Télévisions

Car les wagons, cabines, couloirs, couchettes, bars et salles de restaurant de ce train pas comme les autres fait rêver. Le luxe est protégé des regards. Sur le quai, trois employées de la SNCF ont eu le privilège de l'observer à l'intérieur. Elles n'en reviennent pas. "La moquette est si confortable, les chambres, la suite, on a même vu le bar de James Bond !" Une sorte d'hôtel cinq étoiles sur rails qui déclenche l'imaginaire dès l'évocation de ce nom.

Un train mythique aussi pour ce couple d'Ardennais venu passer le week-end à Reims. Installés à l'abri dans la gare pour éviter la pluie, Fabrice et Péguy sont au spectacle sur la voie A. Il faut dire que les choses s'accélèrent à quelques heures du départ. Les selfies se multiplient, la maison Veuve-Cliquot commence à accueillir les voyageurs. On apporte la marchandise dans le train, les bouquets de fleurs, la nourriture. Les musiciens se font attendre.

Le prix du rêve

Avant de prendre leurs trains, des voyageurs de la région Champagne-Ardenne se renseignent sur les tarifs et devisent sur leur banc. "45.000 euros la semaine pour un Paris-Venise, dans la suite", lance une dame. Les voyages d'une nuit commencent en réalité à environ 4.395,37 dollars par personne pour une cabine double et à environ 15.080 dollars par personne pour une grande suite, toutes deux basées sur une occupation double. Les tarifs comprennent les repas et une coupe de champagne de bienvenue. Toutes les autres boissons sont en supplément.

Le légendaire Orient-Express en gare de Reims ce dimanche 5 juin. • © France Télévisions

Le programme de ce voyage anniversaire depuis Reims est évalué à 25.000 euros par personne. De quoi faire rêver. "Votre aventure débutera au lever du soleil à Reims, pour une visite des Crayères de la Maison Clicquot et continuera avec une dégustation des cuvées les plus exclusives avec le chef de caves de la Maison", peut-on lire sur le document officiel.

Le train Orient-Express à Reims le 5 juin. • © France Télévisions

Ensuite, départ du train pour "une plongée dans une ambiance hors du temps. Un dîner en accord mets et champagne sera servi à bord. Le lendemain, à l’aube, vous assisterez au lever du soleil sur les Alpes, depuis votre cabine ou dans la lumière matinale de la gare d’Innsbruck. Arrivés à Venise, un bateau vous conduira au Cipriani, un hôtel situé sur l’île de la Giudecca. Le dîner de clôture au coucher du soleil signera la conclusion de ce voyage aussi exclusif qu’unique".

Dommage pour le soleil, lors du départ, mais il reviendra vite en Italie. Ce train légendaire lui ne sera pas de retour de sitôt à Reims.