Disparu depuis 19 mois, le corps de Guillaume Mongin retrouvé dans une malle en fer

Presque 19 mois après sa disparition, le corps de Guillaume Mongin a finalement été retrouvé. Cet habitant de Val-et-Châtillon (Meurthe-et-Moselle), atteint de troubles schizophréniques, était porté disparu depuis le 28 août 2022. Ce jour-là, il était parti faire une balade en forêt. Il n'en est jamais revenu.

Son frère, Xavier Mongin, agent de production à la Poste, avait alors lancé un appel à témoins. Avec finalement un triste épilogue : l'homme de 38 ans affirme avoir appris le décès de son frère, il y a quelques jours. "C’est un choc, parce que je l’ai cherché tout le temps, partout. J’ai été à Strasbourg, à Belfort, à Colmar, Munster, à Sarreguemines où des témoins l’avaient vu. J’ai été un peu partout pour mettre des affiches et en fait, voilà", explique Xavier Mongin.

D'après son frère, la mort de Guillaume Mongin remonterait au jour de sa disparition. "Lors de la balade en foret qu’il a fait le dimanche 28 août 2022, mon frère a peut-être été surpris par son agresseur, qui l’aurait tué et mis dans une malle", avance-t-il

Une sinistre découverte et une enquête

Si sur les réseaux sociaux Xavier Mongin parle de son frère "assassiné" (sic), c'est parce qu'il a reçu un appel de la gendarmerie de Metz (Moselle). C'était jeudi 21 mars : "Ils m'ont appelé au sujet d'un corps retrouvé dans une malle, le 20 décembre 2023. Suite à un feu dans une grange, les pompiers et les gendarmes sont intervenus chez un couple." Les secouristes et les forces de l'ordre font alors une macabre découverte, comme nous l'avions relaté. "Ils ont trouvé une malle en fer et à l'intérieur, un corps en décomposition", indique-t-il.

"En fait, il n'avait jamais disparu, mais il a été tué. Guillaume n'était pas un SDF, comme j'ai pu le lire, mais bien un promeneur qui se baladait tous les dimanches, de 13 heures à 16 heures", précise Xavier Mongin.

Des expertises ADN ont été faites sur le corps retrouvé sans vie et elles révèlent bien l'identité de Guillaume Mongin, confirme Thomas Bernard, procureur de la République adjoint de Metz. "Elles ont été compliquées avec les effets du feu et de la putréfaction. Les gendarmes ont réussi à retrouver de l'ADN au bout de 2 mois. Ils ont confirmé que c'est celui de Guillaume", assure son frère.

Les investigations toujours en cours

Suite à la découverte du corps à Gondrexange, près de Sarrebourg, un homme avait été placé en détention provisoire, il s'y trouve toujours. Il est soupçonné d'homicide volontaire, de recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Sa compagne avait également été placée en détention provisoire mais elle a été relâchée en janvier dernier et placée sous contrôle judiciaire.