Médaille d'or : la "Loup Blond" élue meilleure bière de France au World Beer Awards 2023

La "Loup Blond" élaborée par "Les Brasseurs de Lorraine" à Pont-à-Mousson a été élue meilleure bière de France 2023. La récompense a été attribuée lors des World Beer Awards à Londres.

And the Winner is....la Loup Blond ! La bière blonde élaborée par "Les Brasseurs de Lorraine" à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a été élue meilleure bière de France 2023. La récompense a été attribuée le 7 août 2023 lors des World Beer Awards que se sont tenus à Londres.

La Loup Blond est une bière blonde de haute fermentation qui titre 5°, au goût très malté. Du malt exclusivement français explique Régis Bouillon, le PDG et cofondateur de la brasserie :"la région Grand Est est une terre brassicole. Nous utilisons du malt pilsen. C'est léger, facile à boire et on met ce qu'il faut pour qu'elle ait du caractère. Ça la distingue d'autres bières plus aqueuses."

Et c'est d'autant plus méritoire que la petite lorraine concourait face à une bonne centaine de prétendantes au titre. Son originalité a su séduire les juges sensibles à ses qualités gustatives.

Une bière blonde de haute fermentation qui titre 5° au goût très malté • © Emmanuel André/ FranceTélévisions

Depuis 2014, "Les Brasseurs Lorrains" sont des"Serial Winners", ils cumulent les récompenses. Un mur entier de la brasserie est couvert de distinctions : "toutes nos bières ont obtenu au moins une médaille. C'est une vraie reconnaissance pour le travail accompli ici par toute l'équipe."

Participer à des concours permet de vérifier que nous sommes réguliers dans la qualité de nos productions Régis Bouillon, PDG de la brasserie artisanale "Les brasseurs lorrains"

Les World Beer Awards sont à la bière ce que les Jeux olympiques sont au sport. Pour Régis Bouillon, être récompensé au plus haut niveau apporte un avantage commercial mais permet aussi de partager une fierté collective avec toute son équipe : "Ça redonne un coup de boost !"

Un coup de boost bienvenu car "Les Brasseurs Lorrains" entendent concourir à la fin du mois d'août au titre de meilleure bière du monde.

"Les Brasseurs Lorrains" entendent concourir prochainement au titre de meilleure bière du monde. • © Emmanuel André/ FranceTélévisions

En attendant, ils peuvent déjà s'enorgueillir d'être devenue la plus grande brasserie artisanale de Lorraine.

"Les Brasseurs Lorrains" ont été fondés en 2003 par Régis Bouillon et Jean-François Drouin. Ils s'inscrivent dans la grande tradition des bières lorraines. Tous deux bénéficient d'une solide formation de base puisqu"ils sont ingénieurs brasseurs et maîtres artisans brasseurs.