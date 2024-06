EN IMAGES. La flamme olympique traverse la Meuse, vivez les grands moments du relais

La flamme olympique est de retour en Lorraine et traverse la Meuse ce samedi 29 juin 2024 avec un départ à Gondrecourt-le-Château. Direction ensuite le lac de Madine, Bar-le-Duc, l’ossuaire de Douaumont, Montmédy, et enfin, Verdun pour une arrivée prévue à 19h30. Vivez avec France 3 Lorraine les temps forts de ce relais.

La flamme olympique traverse la Meuse ce samedi 29 juin. Plus de 105 personnes, réparties en deux convois, vont porter la torche et parcourir le département. L'évènement, organisé de longue date, est à suivre en direct sur la Chaine olympique de France TV.

Dans la Meuse, le premier convoi est parti de Gondrecourt le château. Au programme : quatre étapes en tout jusqu’à Montmédy. Le second partira de Commercy à 10h15 avec trois étapes jusqu’à Verdun.

durée de la vidéo : 00h00mn55s Suivez le parcours sur la chaine France Tv Paris 2024 • ©France TV Paris 2024

A Commercy, Sébastien Serrière, le coureur cycliste handisport, qui a participé aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004 a initié le parcours de 3 km. "C'est un honneur, ça rappelle des bons souvenirs" a déclaré l'athlète au micro de France TV Paris 2024, 'il n'y a pas le stress des épreuves mais on retrouve l'ambiance festive des Jeux". "Je suis très fière d'avoir participé à ce relais" a souligné Jacqueline Bauchot, la présidente du club de handball de Koenigsmacker en Moselle, "j'en ai les larmes aux yeux. C'est incroyable. Ma famille était là, c'était très émouvant. C'est unique".

Commercy : la flamme olympique portée par Sébastien Serrière. • © France TV Paris 2024

durée de la vidéo : 00h00mn24s Commercy (Meuse) Suivez le parcours de la flamme sur la chaîne france.tv Paris 2024 : https://www.france.tv/paris-24/direct.html • ©france.tv Paris 2024

Sur les bords du lac de Madine, le public est au rendez-vous. Quatre porteurs vont se relayer sur place. Au port de Nonsard, Elisabeth s'est positionnée dès 9 heures "pour avoir une bonne place. La flamme, c'est une fois dans sa vie. On peut presque la toucher". "Ça fait tout drôle de voir la flamme en vrai" raconte ce spectateur au micro de France 3 Lorraine, "en plus, avec le cadre de Madine et ses bateaux, c'est vraiment très beau".

La flamme olympique est à Madine (Meuse). • © Marine Schneider, France Télévisions

Relayeur à Bar-le-Duc, Nezar Es-Souidi fait part de toute son "émotion" et de sa "fierté" d'avoir participé au parcours, "devant ma famille et des collègues. C'est une grande fête, c'est énorme".

durée de la vidéo : 00h00mn30s Du monde dans les rues de Bar-le-Duc pour le passage de la flamme. Suivez le parcours de la flamme sur la chaîne france.tv Paris 2024 : https://www.france.tv/paris-24/direct.html • ©france.tv Paris 2024

Verdun est ville étape du relais de la flamme olympique et c'est là que sera ravivé le chaudron olympique.

🔥 Aujourd'hui, la Flamme Olympique traverse la Meuse 🌳✨



Découvrez la beauté et l'histoire de ce département, des champs de bataille de Verdun à la majestueuse vallée de la Meuse.



Suivez cette étape en direct sur la chaîne numérique de @FranceTV > https://t.co/TWcSUAw0vu pic.twitter.com/hMPfCfXEx3 — Paris 2024 (@Paris2024) June 29, 2024

Au total, 105 porteurs de flamme vont se relayer. Voilà les principaux : Amandine Buchard, judokate française médaillée d'argent dans la catégorie féminine -52 kg aux JO de Tokyo 2020 où elle a été sacrée dans l'épreuve par équipes mixtes (Verdun) ; Benjamin Rondeau, médaillé de bronze en aviron aux Jeux Olympiques de Beijing 2008 en en quatre sans barreur avec Germain Chardin, Julien Desprès et Dorian Mortelette (Verdun), Pierre Houin, champion olympique d'aviron aux JO de Rio 2016 en deux de couple poids légers hommes avec Jérémie Azou (Verdun), Frédéric Kowal, médaillé de bronze en aviron aux JO d'Atlanta 1996 en deux de couple hommes avec Samuel Barathay (Verdun) ; Manon Roels, championne de France de parabadminton 2023 (Verdun).