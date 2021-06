DIRECT. Régionales 2021 Hauts-de-France : le débat de l’entre-deux-tours sur France 3 Nord Pas-de-Calais et Picardie

Dès 17h45, suivez le débat de l'entre-deux-tours des élections régionales dans les Hauts-de-France entre les 3 candidats qualifiés : Xavier Bertrand et sa liste soutenue par la droite, Sébastien Chenu du Rassemblement national et Karima Delli pour l'union de la gauche et des écologistes.

Xavier Bertrand, Sébastien Chenu et Karima Delli débattent sur France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie ce mercredi 23 juin à 17h45, avant le second tour des régionales dimanche 27 juin prochain.

Xavier Bertrand, Sébastien Chenu et Karima Delli débattent sur France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie ce mercredi 23 juin à 17h45, avant le second tour des régionales dimanche 27 juin prochain. • © FTV

Au terme d’un premier tour dimanche dernier qui a enregistré une abstention record, trois candidats sont qualifiés pour le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, président sortant, est largement arrivé en tête avec 41,39% des voix.

En seconde position, le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu totalise 24,37% des suffrages. La liste de la gauche unie et des écologistes portée par l’eurodéputée Karima Delli complète le podium avec 18,99%.

Xavier Bertrand distance largement les deux autres candidats

Trois candidats, pour trois projets radicalement différents. Mais un objectif commun : prendre les rênes de la région pour les six prochaines années. "Se battre pour vous", liste soutenue par les Républicains et l’UDI, a créé la surprise avec un score écrasant et semble avoir accumulé une avance difficilement rattrapable par les outsiders. D’autant plus que l’actuel ministre Laurent Pietraszewski n’a pas réussi à hisser la liste qu’il conduisait au nom de la majorité présidentielle au-delà des 10%.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Régionales 2021 Hauts-de-France : Laurent Pietraszewski (LREM) recueille 9,1% selon notre estimation et est éliminé

Conséquence : impossible de se qualifier au second tour. Sans tergiverser, le marcheur a annoncé qu’il voterait pour Xavier Bertrand ce 27 juin et a appelé tous ses électeurs à faire de même. Malgré ce soutien, le candidat de la droite assure que rien n’est joué.

Un constat partagé par l’actuel député d’extrême droite du Nord, à la tête de la liste "Une région qui vous protège", croit encore en ses chances. Sébastien Chenu a appelé ses électeurs à "se bouger" et compte sur l’importante réserve de voix acquise au Rassemblement national : en 2015, Marine Le Pen alors candidate du Front national pour les régionales avait recueilli 909 025 voix. Cette année, 324 246 électeurs ont glissé un bulletin Sébastien Chenu dans l’urne.

La gauche unie lance un appel "solennel" à un "sursaut citoyen" et à la génération climat pour renverser la vapeur et placer en tête la liste "Pour le climat, pour l’emploi". Un discours tenu par la tête de liste Karima Delli devant les caméras, même si colistiers et militants expliquent que la victoire semble compliquée. Après six ans d’absence dans l’hémicycle régional, la gauche et les écologistes s’assurent néanmoins d’un retour. Reste à savoir combien de conseillers régionaux siégeront au soir du deuxième tour.

Écologie, pouvoir d’achat, culture et ruralité au menu du débat

Après un premier débat organisé dans l’atrium du palais des Beaux-arts de Lille ayant largement balayé les questions d’emploi, de sécurité et de transports, ce débat d’entre-deux tours va aborder cinq grandes thématiques. Impossible de passer à côté du désintérêt des électeurs pour la politique, explique tout d’abord Virna Sacchi, présentatrice de France 3 Hauts-de-France qui va animer le débat.

"On va s’interroger sur cette crise démocratique. 2 800 000 électeurs des Hauts-de-France se sont abstenus de voter dimanche dernier, c’est un chiffre qui pose question. À qui la faute ? Et que peut-on faire ?" Avec 67,1% d’abstention au premier tour dans les Hauts-de-France, les trois candidats seront questionnés sur la démocratie en crise et les moyens envisageables pour redonner envie aux électeurs de se rendre aux urnes.

L’écologie occupera également une part importante des échanges, cette thématique n’ayant pas pu être abordée lors du précédent débat puisque les candidats avaient considérablement débordé sur les autres thématiques et explosé leur temps de parole.

Le conseil régional actuel en fait-il assez ? Quelles mesures prendre à l’échelle des Hauts-de-France pour réduire l’impact climatique des politiques publiques ? Quid des énergies renouvelables et des implantations d’éoliennes dans la région, la plus équipée de France métropolitaine ? Faut-il interdire la chasse à courre, très développée dans les départements de l’ex-Picardie ? Des questions directes posées aux trois candidats. "Comme à chaque fois, on va demander aux candidats de voter pour ou contre certaines mesures, confirme Virna Sacchi. Du concret donc pour essayer de servir au mieux le débat démocratique".

Xavier Bertrand, Sébastien Chenu et Karima Delli seront également interrogés sur le pouvoir d’achat dans une région qui compte plus d’un million d’habitants sous le seuil de pauvreté. Le monde de la culture, durement touché lors de la crise sanitaire, prendra la parole ce soir.

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais

À quatre jours du second tour, suivez le débat d'une heure entre les trois candidats qualifiés ce mercredi 23 juin à 17h45 sur France 3 Nord Pas-de-Calais, France 3 Picardie, France Info et sur notre site internet.