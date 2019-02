Caly, 14 ans, retrouvée chez un trentenaire à Eecke : sa mère raconte ce qui s'est passé

"Elle ne mangeait pas forcément à sa faim"

"Il a réussi à la monter contre sa famille"

"Je n'avais jamais vu ma fille dans cet état-là"

"On a recollé les morceaux"

"On va unir nos forces"

" La mère de Caly, l'adolescente marseillaise de 14 ans retrouvée jeudi dans les combles "difficilement accessibles" d'une maison à Eecke (Nord), a pu retrouver sa fille mercredi dernier. Et le trentenaire avec qui elle s'est enfuie début janvier, Jonathan J. a été mis en examen et incarcéré vendredi soir Une information judiciaire a été ouverte pour "et propositions sexuelles faites par un majeur àen utilisant un moyen de communication électronique, et suivies d'une rencontre""Les gendarmes lui ont demandé de raconter tout dans les détails." Un témoignage difficile à supporter pour Magali, qui pense que sa fille ne lui a pas encore tout dit de ces trois semaines passées à Eecke.Globalement, Caly était "en bonne santé" lorsqu'elle a été retrouvée, mercredi 30 janvier. Elle était toutefois "" et "" : enfermée trois semaines à l'étage de la maison et cachée dans le grenier à la moindre menace, elle ne voyait l'extérieur qu'à travers une fenêtre. Elle lui a notamment a raconté avoir "regardé les enfants jouer dans la neige".C'est le propriétaire du logement qui faisait les courses pour Jonathan J., sans emploi ni argent, et ce dernier lui aurait caché la présence de Caly chez lui. Il n'amène donc à manger que pour une personne. "C'était un coup lui, un coup elle."Qui plus est, "il n'y avait même pas de chauffage dans la journée ! Elle était, grise, la petite, quand je l'ai récupérée !" Autant de raisons pour lesquelles Caly a été immédiatement hospitalisée. "J'ai donné mon accord pour procéder à tous les examens.""Il a fait un travail de plusieurs mois" explique Magali. Comme pour sa précédente victime, une adolescente du (41) également âgée de 14 ans, les premiers contacts, via un réseau social appelé Amino , "un petit truc de discussion pour des jeunes qui sont attirés par les mangas".Le site est un agrégat de petites communautés, des micro-forums chacun consacré à un manga, un jeu vidéo ou à un thème (de l'équitation au football en passant par la culture japonaise). Autrement dit, un site (et une appli) aSur Skype, où ils se parlent fréquemment, Jonathan J. prend le pseudonyme de "", un nom similaire à ceux qu'il avait utilisés un an plus tôt avec sa précédente victime ("" et "")Magali, qui a élevé seule ses trois enfants, concède que la jeune fille n'appréciait peut-être pas la vie qu'elle avait. "Elle n'avait pas vraiment d'argent de poche." À un âge où les jeunes sont souvent en confrontation avec leurs parents, et où on est surtout "", "il a réussi à la monter contre sa famille,".Sa famille ignore à l'époque qu'elle est en contact avec Jonathan J. mais. "Avant, Caly ne répondait pas, n'était jamais en retard." Puis viennent deux jours, les, au cours desquels le Nordiste vient à Marseille. "Il a pris une espèce de studio, ou un Airbnb."Tous les deux, et le trentenaire "lui a dit que la prochaine fois qu'il viendrait,Le deuxième jour de la venue de Jonathan à Marseille, Caly tarde à rentrer. "Comme elle avait 2h30 de retard, je lui ai téléphoné". Le ton monte et "elle a fini par me bloquer. Quand elle est arrivée une heure et demie plus tard,." La réaction de sa fille la surprend : "Je n'avais jamais vu ma fille dans cet état-là."La relation de l'adolescente avec Jonathan J, Magali l'a finalement "apprise le jour de sa disparition". Elle s'en doutait d'autant moins que Caly "avait un copain qui était très amoureux d'elle." C'est ce dernier, largué par SMS le jour de son départ le 7 janvier, qui prévient la mère après s'être renseigné auprès de l'entourage de la jeune fille.Entre temps, la jeune fille a pris la direction de la gare, après avoir quitté les cours. Pour comprendre les causes de la fugue, ses proches épluchent ses comptes sur les réseaux sociaux. "" explique Magali. "On a recollé les morceaux."En parallèle, la mère alerte la police de Marseille, qui "." Le dossier est resté bloqué jusqu'au, plus de 15 jours après la disparition) "J'ai été mal reçue" tempête-t-elle. "Les disparitions sont censées être traitées en priorité, maisUne première plainte pour atteintes sexuelles avait pourtant été déposée en juin 2018, date à laquelle Jonathan J. et sa mère avaient, après que la jeune fille de Loir-et-Cher a été retrouvée, fait l'objet d'une "mesure alternative aux poursuites" pour. Tous deux avaient écopé d'heures de travail non-rémunéré et de 300 euros d'indemnités. Ne s, ce n'était donc pas inscrit sur leur casier judiciaire.Face à cet échec, Magali se tourne vers la police de Dunkerque qui réagit rapidement. "Eux, ils ont dit : 'On ne veut pas attendre d'avoir le dossier'". Un appel à témoin est alors diffusé par la police du Nord Le 30 janvier, la jeune fille est finalement découverte à Eecke, puis ramenée chez elle à Marseille. Aujourd'hui, "Surtout, Caly souhaiterait rencontrer la précédente victime de Jonathan J. "." Elle-même s'est rapprochée de la mère de cette dernière dans le but de faire front commun, pour la justice. "On va s'allier, elle et moi.." Toutes les deux cherchent également à savoir si Jonathan J. a fait d'autres victimes.