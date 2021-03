Le préfet du Nord pessimiste sur la tenue de Paris-Roubaix

Le préfet du Nord et des Hauts-de-France Michel Lalande, invité de la matinale de France Bleu Nord, s’est montré pessimiste quant à la tenue de l’édition 2021 de la course cycliste Paris-Roubaix, déjà reportée puis annulée en 2020 à cause du Covid-19.