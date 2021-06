Covid-19 : pour la deuxième année consécutive, la braderie de Lille est annulée

L'édition 2021 de la braderie de Lille est annulée, a annoncé Martine Aubry. En cause, la menace d'expansion des variants du Covid et le niveau de vaccination, jugé trop faible. Comme l'année dernière, une braderie des commerçants sera tout de même organisée les 4 et 5 septembre prochains.

Questionnée à plusieurs reprises ces dernières semaines, Martine Aubry avait laissé planer le doute sur la tenue ou non de la braderie de Lille en septembre prochain. "Je crois que non", avait-elle répondu à France 3 à l'occasion du déconfinement, renvoyant sa décision à la fin du mois de juin. Nous y sommes, et le choix a été officialisé : l’édition 2021 de la braderie de Lille est annulée.

"C'est toujours un crève-cœur mais la lutte contre la pandémie demeure la priorité". Martine Aubry, maire PS de Lille

Après plusieurs réunions entre le préfet du Nord et la mairie, la décision d'annuler l'événement a été prise conjointement, par précaution.

durée de la vidéo: 01 min 23 Martine Aubry annonce l'annulation de l'édition 2021 de la braderie de Lille • ©Ville de Lille

"C'est toujours un crève-cœur, a déclaré Martine Aubry lors du conseil municipal organisé ce mardi 29 juin 2021, mais la lutte contre la pandémie demeure la priorité".

Une braderie des commerçants à la place

Pour la deuxième année consécutive, la plus grande braderie d'Europe rassemblant 10 000 exposants et jusqu'à 2,5 millions de curieux ne sera pas organisée sous sa forme initiale. En cause, la menace de l'expansion des variants du Covid (dont le variant Delta, plus contagieux) et le niveau de vaccination, jugé trop faible pour ne prendre aucun risque face à la pandémie.

❌ #BraderieDeLille 2021 annulée



La Ville de #Lille et le @prefet59 ont décidé d'annuler l'édition 2021.



La braderie des commerçants, la braderie de la BD au @PBALille et des événements culturels seront organisés les 4 et 5 septembre.



↪ https://t.co/v4a8nkkMeJ#cmlille pic.twitter.com/Vh1fi418Gh — Ville de Lille (@lillefrance) June 29, 2021

Initialement prévue les 4 et 5 septembre prochains, la traditionnelle braderie laissera place à une braderie des commerçants, comme l'an passé.