Championnat du monde de la frite : de la découpe à la dégustation comment faire les meilleures frites

Le championnat du monde de la frite se déroule ce samedi 7 octobre à Arras. Un rendez-vous culinaire à ne pas rater. Mais comment cuisiner à la maison la meilleure frite du monde, l'art de la découpe jusqu'à la dégustation, voici quelques astuces pour entrer dans la catégorie des meilleures frites du monde. Erik Trochon, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France nous livre tous ses secrets.

Les meilleures frites du monde ça se mérite. Il y a des étapes et des choses à savoir. Comment passer de la pomme de terre au cornet de frites, on vous dit tout.

Devenir le roi de la découpe

Moment essentiel pour produire une frite digne des championnats du monde : la découpe. Cette étape est importante et définira la suite de votre recette. Dans la famille des frites, les calibres sont divers et variés.

Certains aimeront les Ponts-Neufs (1 cm) et pour d’autres, ce sera plutôt les Pommes Paille (0.25 cm). Nous allons tout vous dire sur les calibres de découpe de la patate. Il est sans dire qu’il existe les Allumettes (0.5 cm) mais aussi des Bûches (2 cm). Revenons à la frite et gardons en tête les calibres de découpe.

Choissisez votre découpe préférée • © France Télévisions

Une cuisson parfaitement maîtrisée

Dans la continuité l'autre étape pour réussir les meilleures frites du monde : la cuisson. Tout d’abord, l’huile dans laquelle faire baigner ses frites. Elle peut être d’origine végétale ou animale. Reconnue pour leurs propriétés différentes, l'origine animale offre une qualité gustative qui s'approche le plus possible d’une frite authentique, l’autre, la végétale, pourra parfaire vos repas et garder des propriétés optimales pour une meilleure santé.

L'étape de la cuisson est indispensable tant par l'huile utilisée, mais aussi les bains administrés. • © France Télévisions

Connaissez-vous Maillard ?

Ce n’est pas le président de cette première édition du championnat du monde de la frite, mais le nom de la réaction chimique que l'on doit à la frite. Sa couleur, son odeur et surtout son goût proviennent de la réaction de Maillard, une rencontre entre l’huile et la pomme de terre.

Plongée dans les bains, elle fera des bulles

Deux bains sont nécessaires pour offrir une cuisson parfaite durant 6 à 8 minutes, à vos chronomètres ! Une fois l’étape de la cuisson passée, il n’y a plus qu’à mettre les pieds sous la table pour déguster un bon cornet de frites maison.

Qui dit frite, dit sauce

La catégorie de la meilleure sauce frite pourra vous inspirer lors des championnats du monde à Arras. De notre côté, nous avons un faible pour la mayonnaise et notamment celle du chef Erik Trochon, chef du restaurant le "Solstice".



Il nous explique, à sa sauce, la recette de la mayonnaise. Les puristes prendront de l’huile et du jaune d’œuf avec un peu de moutarde, nous obtiendrons une mayonnaise classique, authentique. Pour avoir une idée d'une recette moins classique, nous utiliserons un œuf entier afin d’offrir l'émulsion parfaite.

La sauce mayonnaise classique • © France Télévisions

Le conseil du chef : Tous les éléments à température

À l'image d'Erik Trochon, nous entamons la confection de la mayonnaise tranquillement et sans aucun stress.

On y va tranquillement, pas de panique ! Erik Trochon Émission "Carnet de frite"

Pour être sûre de réussir votre sauce maison qui viendra accompagner vos frites, n'hésitez pas à visionner le tutoriel du chef :

durée de la vidéo : 00h00mn48s La recette de la mayonnaise • ©France Télévision

Envie d’autres saveurs plus relevées ? Le chef vous offre la recette de la sauce samouraï qui viendra ravir vos papilles. La sauce algérienne, quant à elle, pourra très aisément donner du piquant à votre préparation. Enfin, pour les amoureux des sauces plus douces et savoureuses, la sauce curry conviendra parfaitement comme accompagnement de vos frites.

Les secrets du président, Jean-Paul Dambrine

Les secrets d'une bonne frite, c'est tout d'abord avoir une bonne pomme de terre. Le président nous conseille de la Bintje. Ses qualités lui confèrent une fermeté parfaite, sans oublier une tendresse à l'intérieur et une belle dorure extérieure. Enfin, il faut savoir la travailler, la cuisson au gras de bœuf est privilégiée sur deux bains.

Et surtout bien les secouer, qu'il n'y ait pas trop de matière grasse Jean-Paul Dambrine Émission "Carnet de frites"

durée de la vidéo : 00h00mn42s Le secret d'une bonne frite selon le président Jean-Paul Dambrine • ©France Télévision

Avec la recette de la mayonnaise, les étapes de confection d'une frite et les secrets du président, il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos marques ? Prêt ? Dégustez !

