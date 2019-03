Calais : 17 migrants en garde à vue après une intrusion d'ampleur inédite sur un ferry

Longue intervention

Opération migrants infiltration port Calais

© BERNARD BARRON / AFP

Des noyades ?

C'est une intrusion de taille inédite :, samedi soir vers 21 heures, sur un ferry de DFDS Seaways à Calais, pour pouvoir traverser la Manche.Une tentative avortée, puisqu'après qu'une cinquantaine d'entre eux a réussi à monter à bord du bateau, à quai, ce dernier a été stoppé etes.Ce matin encore, une douzaine de migrants se trouvait toujours à bord . Ces derniers ont finalement été délogés en fin de matinée de la cheminée, au niveau de laquelle ils s'étaient réfugiés.L'intervention avait été compliquée en raison des conditions météorologiques (vent et pluie) et les pompiers du GRIMP avaient été sollicités.Au total,– ils sont tombés à l'eau en légère hypothermie – ainsi qu', selon un bilan fourni par la préfecture.Selon le témoignage de migrants, également rapportés par l'association "L'Auberge des Migrants", plusieurs d'entre eux se seraient noyés après être tombés du bateau sans avoir été repêchés., ni l'avocat de plusieurs des migrants, MHervé Krych. "Il n'y a pas eu de noyade" a-t-il indiqué.Dix-sept migrants sont actuellement en garde à vue. Originaires d'Afrique subsaharienne et ne parlant pas français, "tous s'enferment dans le mutisme" indique l'avocat, qui précise que des interprètes sont sur place.