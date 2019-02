ENQUÊTE. Football Leaks : “Projet Charbon”, l'histoire secrète de la reprise du RC Lens par Solferino et l'Atlético

Aguillo à la manoeuvre

Option de rachat pour Mammadov

Arbitrabantur et Jorge Mendes

Le projet "Charbon" amendé avec une société dormante d'Ignacio Aguillo à 51%. / © EIC

Conférence de presse du 28 avril 2016

Oughourlian

LuxCo

Mammadov ne signe pas

Une page se tourne

C'est une histoire avec ses zones d'ombre et ses mystères. A l'automne 2015, le, fraîchement relégué en Ligue 2, est à la peine, tant sur la pelouse que sur son compte en banque. Depuis plus d'un an, son actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires azerbaïdjanais, ne finance plus, empêtré dans son pays dans de multiples embrouilles, économiques, personnelles et politiques. Surgit soudain, aussi inattendu que prestigieux : l'Le club espagnolpeaufine très sérieusement à ce moment-làFrance 3 Hauts-de-France et le site régional d’investigation Mediacités ont pu accéder aux, ces millions de données confidentielles recueillies par le magazine allemand Der Spiegel et analysées avec ses partenaires de Mediapart et de l'EIC (European Investigative Collaborations, voir encadré). Nous y avons déniché des: contrats, ébauches de contrats, documents juridiques et financiers..Nos découvertes ont conduit deux des principaux protagonistes du dossier,(actuel président et actionnaire majoritaire du RCL) et(ancien directeur général adjoint du RCL et ex-conseiller de l'Atlético de Madrid) à nous accorder chacun un long entretien. Le premier lundi matin à La Gaillette, le centre d'entraînement du club, le second par téléphone lundi soir.Voici la première partie de notre enquête en deux volets.Retour en novembre 2015. A cette époque,. Il a créé, l'année précédente, un club franchisé en Inde, l'Atlético de Kolkata, et étudie de nouveaux projets au Mexique et en Amérique du Nord. Une nouvelle opportunité se présente aussi en France : le Racing Club de Lens.Le propriétaire,, est bien connu des dirigeants madrilènes. En octobre 2012, le P-DG,, avait conclu un juteux, le conglomérat de ce souriant oligarque moustachu, qui gravitait alors dans les cercles de pouvoir de son pays. Le logofit ainsi son apparition sur les maillots des Colchoneros, comme il barrera ensuite ceux du RC Lens, pour faire la promotion de ce petit état du Caucase, aussi riche en hydrocarbures que peu respectueux des droits de l'homme.A l'Atlético, c'est, un ex-banquier de BNP Paribas, devenu conseiller exécutif en charge du développement international, qui s'occupe du dossier lensois. Fin novembre 2015, il a déjà passé au crible plusieurs documents financiers (budget, salaires...) qu'il a partagés avec son employeur Miguel Angel Gil Marin.pour visiter le Stade Bollaert-Delelis, le centre d'entraînement de la Gaillette et s'entretenir avec le président en place,et son équipe.Aguillo a une idée précise des questions prioritaires à aborder, qu'il communique aux membres de la délégation : évaluer "la qualité et la fiabilité des professionnels", identifier "les joueurs les plus prometteurs de la formation", "vérifier la structure du capital", "comprendre quelle marge de réduction des dépenses on a sur les éléments non-critiques", "vision du domaine social, rôle et relation avec les autorités locales", énonce-t-il. "On doit aussi comprendre s’il y a possibilité de renégocier la dette et certains contrats comme Sportfive (Lagardère Sport qui assure la régie commerciale du club NDR) qui limite la génération de revenus", écrit-il dans un courriel."Hafiz Mammadov m’avait présenté Gervais Martel",, qui ne travaille plus pour l'Atlético. "J’avais une connaissance de la situation au RC Lens – je ne vais pas dire privilégiée – mais de premier rang. Dans mes fonctions à la BNP Paribas, j’ai fait quelques opérations en Azerbaïdjan. J’avais rencontré M.Mammadov et on a développé une relation au fil du temps.""C’est Hafiz Mammadov qui me sollicite pour l’aider à trouver une solution pour Lens", se souvient cet Espagnol polyglotte. "A l’origine, il me demande de m’occuper du RC Lens, mais je n’avais pas vocation à m’occuper du club. Petit à petit, j’ai pris conscience de la situation et du besoin de nouveaux fonds, et c’est là que j’ai conseillé à Hafiz Mammadov d’accepter de trouver un repreneur pour une partie ou la totalité du club".Contrairement à ce qui a pu être dit ensuite par l'Atlético de Madrid Il est question dans un premier temps,. Un tarif qui en refroidit déjà certains. "8 millions pour 51% d’un club de 2e division avec 8 millions de dettes (...) c’est beaucoup d’argent", alerte ainsi un conseiller en interne. "Soit on augmente le pourcentage qu’on achète, soit on réduit le prix". Le statut de- "qui a un droit de veto sur toutes les décisions significatives du club alors qu’il est un actionnaire très minoritaire" - interroge également., le gendarme financier du football français, au cours du mois de décembre.Une, portant le, est établie à la date provisoire du 11 janvier 2016.Elle prévoit que, la société-mère parisienne détenue à plus de 99,99% par Baghlan Group Holdings Limited, société d'Hafiz Mammadov domicilée à Dubai (Emirats Arabes Unis) et à moins de 0,01% par GIM2, société de Gervais Martel. RCL Holding reste donc ainsi actionnaire minoritaire.: cette fois, l'Atlético doit verserUne somme assortie d'si jamais le RCL parvient à remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours (2015/2016). L'accord propose aussiqui permettrait à RCL Holding ou à "toute société contrôlée en dernier ressort par l’actionnaire majoritaire de RCLH" (donc le Baghlan Group) de racheter les parts acquises par l'Atlético jusqu'au 31 juillet 2017.En clair, ce schéma donne la, si sa situation financière s'améliore. Auquel cas, l'Atlético réaliserait un joli bénéfice de 2 millions d'euros, le club espagnol se voyant attribuer, de surcroît,"chaque année ou fraction d’année durant laquelle l’ATM (Atlético de Madrid NDR) contrôle, directement ou indirectement, le RC Lens". Car dans cet accord, il est prévu les dirigeants madrilènes désignent eux-mêmes le manager sportif, le manager financier et le manager général."Il y avait une bonne relation avec Hafiz Mammadov. Institutionnellement, on l’appréciait bien. Mais à l’Atlético, on avait des actionnaires prioritaires et on ne pouvait pas faire n’importe quoi", rappelle aujourd'hui Ignacio Aguillo. Mais la. Des conditions préalables sont ainsi posées dans cet accord. L'une d'elles concerne, dont le club n'a pas versé les dernières échéances. L'Atlético veut que ce crédit soit étendu "pour le même montant et le même taux d’intérêt". Une autre condition est liée à la "renégociation satisfaisante de l'accord de marketing et de services avec Sportfive / Lagardère Sports" qui ponctionne une partie des recettes du club en échange de ses prestations.Ces précautions trahissent en fait une réalité :. Un conseiller,, en charge du contrôle de gestion, y est particulièrement hostile. "J’exprime expressément mon rejet total et absolu de cette acquisition parce que je comprends qu’elle sera dommageable aux intérêts de l’Atlético de Madrid", écrit-il à Miguel Angel Gil Marin et Ignacio Aguillo le 11 janvier 2016, alors qu'un dîner est prévu le lendemain avec Gervais Martel et qu'un rendez-vous doit avoir lieu le jour suivant avec le président de la DNCG.Diaz Perez évoque notamment l'opposition de la direction sportive de l'Atlético et exprime "de sérieux doutes sur la viabilité de l’opération" malgré "la réduction significative du prix initialement offert par l’Atlético de Madrid à l’actionnaire majoritaire de Lens pour ses parts".Les arguments de José Manuel Diaz Perez ont-ils conduit l'Atlético à faire machine arrière ? "Diaz était dans son rôle, il doit soulever les risques de n’importe quel projet que le club entame", nous a répondu Ignacio Aguillo. "Pour moi, c’était plutôt une réflexion, un débat en interne, avec certes des gens qui étaient plutôt pour et d’autres qui étaient moins en faveur."Pourtant, comme nous l'avons découvert, uneest élaborée dès le courant du mois de janvier 2016, dans laquelle il n'est plus question que d'"un accord de coopération" entre Madrid et Lens pour échanger des rapports de scouting (détection de joueurs), conseiller le staff technique et le recrutement "de joueurs clés". Pour Aguillo, les raisons de cette volte-face sont ailleurs. "Tout ça est arrivé au moment où l’Atlético avait eu une suspension de recrutement pour deux fenêtres de transferts (sanction de la FIFA pour avoir enfreint le règlement concernant les transferts internationaux de joueurs mineurs NDR). "On m’a dit : "on ne peut pas s’engager maintenant, il faut réfléchir"".Dans une, c'est une société londonienne,, qui est censée devenir l'actionnaire majoritaire du club. Selon les informations fournies par le registre du commerce britannique , il s'agit d'une, ce que confirme l'intéressé : "Au moment où l’Atlético ne savait pas s’ils allaient pouvoir participer à ce projet, je me suis mis à chercher d’autres possibles acquéreurs et pour faciliter la chose, dans la documentation, j’ai mis le nom de cette société qui est une société dormante. C’était juste pour faciliter la compréhension de la structure. Il n’a jamais été question que je reprenne le club."Ce que nous avons découvert aussi, c'est qu, neveu et bras droit du sulfureux, le célèbre agent de joueurs portugais, aussi influent que controversé. "Ci-joint l’ébauche de l’accord qui sera signé pour l’acquisition", lui indiquait-il.. "J’ai discuté avec lui et je lui ai dit : "je comprends que tu as un groupe chinois qui cherche à investir dans le milieu du foot, est-ce qu’il pourrait être intéressé par ça ?". S'agissait-il du groupe, aujourd'hui propriétaire du club anglais de Wolverhampton et d'une part minoritaire au sein de Gestifute, la société de Mendes ? "Il ne me l’a jamais dit mais je crois que c’était le cas. Il n’a pas donné de suite et on a très rapidement abandonné cette piste". Ignacio Aguillo tentera de nouveau d'attirer des investisseurs chinois à Lens, comme nous le verrons plus tard.Dans ce projet "Arbitrabantur", la société acquéreuse doit verserà RCL Holding, avant le 29 février 2016, pour obtenir 51% du club, avec là encore un bonus de 2 millions en cas de remontée immédiate en Ligue 1. L'exécution du contrat est cette foisnotamment un accord sur "la rémunération (des) fonctions de Président et Directeur général" de, dont la signature est indispensable à tout accord. L'ébauche stipule aussi qu'il sera nommé président du board et président directeur général "pour une période minimum de quatre ans".Pourquoi un tel engagement ? "Je ne me souviens plus. Mais tout était fait de bonne foi", assure Ignacio Aguillo. Contacté dans le cadre de cette enquête,. "Vous me donnez des noms d'entreprises que je ne connais même pas", a-t-il seulement commenté.Est-ce bien ce projet que le président lensois et Ignacio Aguillo sont allés présenter tous deux, le "gendarme financier" du football français ? "Le projet qu’on allait présenter en janvier à la DNCG, c’était avec la reprise de l’Atlético, sauf que l’Atlético à la dernière seconde, à cause de la nouvelle de la sanction FIFA, n’a pas pu confirmer", répond le conseiller espagnol. Du coup, "ce qu’on est allé présenter à la DNCG, c’était un projet de rentrée d’un partenaire qui allait injecter des fonds". Un partenaire qui reste à trouver...En février 2016, toujours en quête d'un investisseur pour reprendre le RC Lens,tente de jouer les entremetteurs entre Hafiz Mammadov et le Belge, alors P-DG de Century 21 Bénélux et candidat déclaré au rachat . "Pour moi Grégory Maquet était une possibilité et était une solution sérieuse, le problème, c’est que malgré mes efforts, il ne s’est pas mis d’accord avec M.Mammadov", raconte Aguillo. "Pourtant, M.Mammadov continuait à demander de ma part de lui trouver une solution."Le mois suivant,. "Il m’a dit : "Il y a quelqu’un qui a déjà investi dans le foot et qui pourrait être intéressé. Est-ce que tu veux que je te le présente ?""Ce "quelqu'un", c'est le financier français, patron du fonds spéculatifet actionnaire principal du club colombien de. "Moi je ne connaissais pas très bien le RC Lens, j’avais déjà un club de football en Colombie, je n’avais pas "peur" du football", nous explique celui qui deviendra le futur actionnaire majoritaire des Sang et Or. "Ce sont des investissements perso, ce ne sont pas des investissements Amber, parce que mon fonds se dédie à faire d’autres choses"."Quand Ignacio m’approche, il me dit : "ça peut être un bon deal financièrement et en plus on arrive avec l’Atlético, on sait y faire. On est bon sportivement"", se souvient Oughourlian. "Ignacio se présente à moi avec une carte Atlético, mais en fait, je l’ai compris bien plus tard, il n’était pas employé de l’Atlético. Il est plutôt côté Baghlan. Hafiz Mammadov a été un de ses clients à la BNP, puisque lui c’est un banquier à l’origine. Ignacio avait déjà fait le lien à l’époque entre Mammadov et l’Atlético. Il y avait eu des prêts, des flux d’argent entre le Baghlan Group et l’Atlético, je n’ai pas tout compris. A part le sponsoring, il y avait d’autres choses, mais je ne sais pas quoi. Il y avait une relation très forte entre Baghlan et Ignacio.""J’ai beaucoup d’estime pour M.Mammadov, mais il était clair à tout moment que je défendais les intérêts de l’Atlético", assure, de son côté, Aguillo.Très vite, des réunions s'organisent sur Londres. Pour Joseph Oughourlian, "ce qui était attirant, c’était le côté financier, parce qu’on rachetait le club pour rien, en sachant qu’il fallait tout de suite mettre de l’argent dedans. Le club fait des pertes structurelles, mais il y avait un calcul financier derrière, on se disait qu’on pouvait équilibrer les comptes et puis il y avait aussi l’espérance que l’Atlético arriverait avec leur connaissance du football et qu’ils nous aideraient, qu’ils nous prêteraient des joueurs, qu'on ferait des échanges avec eux."Un plan à trois émerge. D'après l'ébauche d'un nouvel d'accord, en date du 8 avril 2016,, mais en tant qu'actionnaire minoritaire, avec 26,47% des parts., la société d'Hafiz Mammadov à Dubai, se voit proposer 25% des parts. Les parts restantes (48,53%) doivent revenir à une, c'est-à-dire, qui n'est pas encore. De quoi optimiser fiscalement une future revente ? "Je ne suis pas un spécialiste en fiscalité", nous répond Ignacio Aguillo. "Avec trois actionnaires, il fallait mettre en place une structure qui soit relativement souple, pour une croissance ultérieure ou à terme, un jour, une revente. Mais ça n’était pas l’objet. Ce n’était pas pour revendre deux ou trois jours plus tard"."Dans le milieu du private equity (ou capital-investissemenr NDR), les gens utilisent souvent le Luxembourg, pas tellement pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de rapidité", avance de son côté Joseph Oughourlian. "Vous voulez monter un véhicule européen, qui bénéficie de toutes les règles européennes, fiscales, mais pas seulement… le cadre luxembourgeois est hyper facile. Vous trouvez un avocat là-bas, il vous monte la société en quelques jours."Le pacte d'actionnaires prévoit un véritable plan d'urgence pour le RC Lens avecen capital (environ 2 millions de la part de l'Atlético, 3,5 millions de la part de la "LuxCo").et seraau poste de directeur général délégué.Si dans cette nouvelle configuration, le Baghlan Group devient actionnaire minoritaire, le pacte lui propose néanmoins, si jamais la fortune devait de nouveau sourire à Mammadov. "Il avait une surface financière mais en termes de liquidité, c’était compliqué", indique Aguillo. "Il y avait vraiment un problème de liquidité. Il pensait pouvoir retomber sur ses pattes à terme, c’est donc pour ça qu’il ne voulait pas lâcher le club. C’est pour ça qu’il tenait à avoir une option de rachat"., la société qui détenait les actions du club, est sortie de l'équation. Le 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, dont Gervais Martel est aussi le président. Caren s'abstenant de nommer les cinq membres du conseil d'administration, ce qui bloque tout processus de décision, alors que la maison-mère, comme sa filiale, le RC Lens, sont toutes deux en grande difficulté financière.Unpour recueillir des offres de reprise dans le cadre d'une, qui consiste à. Mais le but à ce moment-là n'est pas d'écarter totalement Mammadov. "Dans le contexte d’un prepack, il pouvait être complètement dilué et disparaître de l’actionnariat", explique Ignacio Aguillo. "Joseph, lui, il est intéressé par le projet si l’Atlético rentre et apporte son savoir-faire côté sportif. Et l’Atlético, qui avait Mammadov parmi les amis du club, ne voulait pas entrer dans une dynamique où M.Mammadov perdait tout. Dans un premier temps, c’était une action pour aider un ami".Le 3 mai 2016, Ignacio Aguillo est présent à l, où se déroule une. Premier point à l'ordre du jour : laentre actionnaires "relatif à l’investissement du Club dans le Racing Club de Lens".Dès le lendemain,. Une procédure collective est ouverte. Le conciliateur présente immédiatement au tribunal de commerce de Paris deux offres de reprises pour le RC Lens , dont celle déposée par, la fameuse "LuxCo" - société luxembourgeoise - qui propose d'acquérir, en association avec l'Atlético de Madrid qui pendra, lui, 34,6% des parts.. "On était devant le tribunal de commerce pour présenter un accord à trois", se remémore Ignacio Aguillo. "Je me suis présenté devant les membres du tribunal de commerce avec ce projet à trois. Le problème, c’est que M.Mammdov n’a jamais signé le contrat. Ultérieurement, il a essayé de revenir, de faire marche arrière, de signer ce contrat. Les avocats nous ont expliqué que c’était trop tard et que la démarche "prepack" était déjà partie. C’est un des mystères de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi"."Il y a une expression aux Etats-Unis qui dit : "il n’y a pas de déjeuner gratuit sur Wall Street". Mais là Mammadov, on lui a filé 25% gratuit, parce qu’il allait être dépossédé du club", s'étonne également Joseph Oughourlian. "Avec le recul, mon interprétation, c’est qu’il avait tellement peu confiance en Ignacio, qu’il avait l’impression de s’être fait rouler par Gervais aussi, il avait une telle défiance vis-à-vis de Lens, d’Ignacio, de tout ça, il était dans son monde en Azerbaïdjan…""J’ai tout fait pour l’aider", se défend Aguillo. "Dans ce monde là, il y a beaucoup de conseillers, beaucoup de gens qui participent et qui donnent leur avis... Avec Gervais, cétait une relation qui n’était pas simple. Gervais ne parle pas un mot d’anglais. Mammadov, il parlait l’anglais mais avec une certaine difficulté. Les relations n’étaient pas très fluides. Ce n’était pas une question de méfiance, mais, dans la pratique, deux hommes très occupés, de deux cultures différentes, et qui ne parlent pas de langue commune, c’est extrêmement compliqué...". "On se retrouve aux portes du tribunal de commerce, Mammadov n’a pas signé et l’Atlético, là, ils me disent : "qu’est-ce que je fais dans ce deal ? Moi je suis venu pour Mammadov", etc..", raconte Joseph Oughourlian. "J’avais très bien accroché avec les gens de l’Atlético, ça a aidé pour que le deal se fasse, on s’est très bien entendu"."J’ai passé deux mois à venir (à Lens), j’ai rencontré Gervais, qui était une recontre importante pour moi, j’ai vu le club, j’ai rencontré les gens ici, je suis tombé dans la marmite lensoise", poursuit-il. "Faut le faire parce qu’on est allé jusque là, on ne peut pas les laisser tomber, ce serait une catastrophe, ça aurait des conséquences sociales".Joseph Oughourlian propose alors à l'Atlético que. "J’ai dit : "moi je vais prendre deux-tiers, vous, vous allez prendre un tiers et puis on va y aller comme ça". Donc ça s’est un peu fait à la dernière minute cet arrangement avec l’Atlético. Mais dès ce moment-là, le ver était dans le fruit. L’Atlético qui avait fait des pieds et des mains pour aider Mammadov, ils se sont sentis un peu… déliés. Les voix qui étaient hostiles à ce deal, elles se sont faites un peu plus sentir."L'actionnariat de Solferino ne sera rendu public qu'au mois d'août suivant. La société est détenue à 89,1% par une autre "LuxCo",, propriété deest également actionnaire à hauteur de 8,9%., associé français d'Oughourlian chez Amber Capital, détient 2%.Le 18 mai 2016,pour l'audience décisive.Oughourlian reste alors discret. Il s'en explique : "Moi, je suis d’origine arménienne et je me suis dit, je ne suis pas compatible avec des Azéris. Pas pour moi, je n’ai contre les Azéris en particulier, mais pour eux. Quand on regarde Hafiz Mammadov, c’est un oligarque, il est très lié au pouvoir local, à Aliyev (le président de l'Azerbaïdjan NDR). C’est un type ultra-nationaliste. Il y a une situation de guerre entre les deux pays. Il y avait un problème de compatibilité. Je n’aime pas apparaître en général dans les médias. Mais là, j'ai dit à Ignacio : "si tu veux que le deal capote, tu mets mon nom sur le truc…". C’est Gilles du coup qui est apparu au nom de Solferino et pas moi". "Je ne lui ai jamais parlé à Mammadov pour des raisons évidentes", ajoute-t-il.Solferino est désignée comme repreneur du Racing Club de Lens le 23 mai 2016., dont 330 000 euros pour les titres de la SASP et 330 000 euros pour la reprise du compte-courant de 5,7 millions d'euros que détenait RCL Holding, la désormais ex-maison-mère. Mais en contrepartie,, dont 4,9 millions en capital. L'Atlético de Madrid ne deviendra actionnaire minoritaire que dans un second temps, le 12 juillet 2016.Le jugement précise que "les biens cédés seront inaliénables pendant trois années". En clair,. C'est la fin du feuilleton Mammadov à Lens. Une nouvelle page de l'histoire du club Sang et Or va pouvoir s'écrire. Et nous allons vous en raconter les coulisses dans la deuxième partie de notre enquête