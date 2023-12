Tempête Géraldine : des bains du 1er janvier annulés sur la côte, d'autres maintenus pour l'instant

Les villes de Mers-les-Bains, Le Tréport, Cayeux-sur-Mer ont, en concertation avec les antennes locales de la SNSM, annulé les bains du 1er janvier. Ce rendez-vous traditionnel de la nouvelle année ne peut se tenir en raison de vents violents qui soufflent à cet endroit. La tempête Géraldine menace.

Qu'ils aient lieu le 31 décembre ou le 1er janvier, l'organisation des bains du Nouvel an a pris du plomb dans l'aile cette année. Tous, sauf celui de Fort-Mahon-Plage, ont été annulés sur la côte picarde, ce samedi 30 décembre.

La première annonce est venue du Tréport. Le bain du 1er de l'an est une tradition dans cette ville d'à peine 4 000 habitants. Le Casino, qui organise cet événement folklorique en collaboration avec la ville, a annoncé sur son compte Facebook : "sur les recommandations de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer, ndlr) qui a jugé la météo défavorable pour la bonne tenue de l'événement, nous avons pris la décision d'annuler le dernier bain pour des raisons évidentes de sécurité", a-t-on appris hier.

Des vents à plus de 100 km/h

Contacté par France 3 Picardie, le maire de Mers-les-Bains a emboîté le pas. L'édile a jugé, sur conseil de la SNSM de Doullens, que la sécurité ne pouvait être assurée en raison de vents à plus de 100 km/h. Un événement supprimé pour la troisième fois "au moins" depuis la fin des années 1990, période où est apparu le bain de minuit sur les rives de Mers-les-Bains.

" C'est toujours l'occasion de se réunir" Véronique Bon, de La Rando Caouaise

Et puisque les annulations en appellent d'autres : Cayeux-sur-Mer, plus au nord des deux communes citées, a aussi abandonné son traditionnel rendez-vous, selon les propos rapportés par la SNSM Cayeux-sur-Mer, à France 3 Picardie.

Véronique Bon comptait participer une nouvelle fois à la fête. Habituée du longe-côte avec l'association La Rando Caouaise dont elle occupe le rôle de secrétaire, elle devait être accompagnée des chiens sauveteurs de la Baie de Somme."C'est toujours l'occasion de se réunir et de faire différemment que d'habitude, on l'accompagne d'une boisson chaude à la sortie de l'eau, ou de quelques bulles pour celles et ceux qui le veulent". Mais c'est "la sécurité avant tout", conclut-elle.

Maintenu à Fort-Mahon-Plage et dans le Nord-Pas-de Calais

Alors que l'événement doit se tenir pour la première fois à Fort-Mahon-Plage, aucune communication officielle n'a été faite. Jointe par téléphone à trois reprises, l'antenne locale de la SNSM n'a pas répondu à nos sollicitations ce samedi après-midi.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, la tradition est pour l'instant maintenue. À Calais, au Touquet (Pas-de-Calais), autant qu'à Dunkerque (Nord). Dans la commune de Wissant (Pas-de-Calais), l'un des organisateurs nous a confié que "dans tous les cas, on ne dépasserait pas la première barrière de vagues par mesure de sécurité".