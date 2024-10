Témoignage. "Personne ne nous a dit que le cercueil était vide" : Une famille en colère après un dernier adieu effectué sans le corps de la défunte

Écrit par Toky Nirhy-Lanto partager cet article :



Une crémation en présence de la famille... avec un cercueil vide. C'est la situation inattendue à laquelle a fait face Emmanuelle, une habitante de l'Eure. Au-delà de la tristesse et de la colère, elle et sa famille réclament des explications au crématorium et aux pompes funèbres.

Imaginez perdre malheureusement un proche. Dans ses dernières volontés, peut-être a-t-il demandé une crémation. Il s'agit du fait de brûler et de réduire en cendres son corps. Une étape inévitable de la vie, à laquelle il faut parfois faire face.

Cela peut parfois se compliquer, comme pour Emmanuelle, originaire de l'Eure. Fin septembre, elle perd sa tante, habitante de la Côte Fleurie. La nièce respecte alors son souhait de son aïeule. Problème : la cérémonie organisée au crématorium se fait avec un cercueil vide. Le crématorium et les pompes funèbres se rejettent la faute. Pendant ce temps, la tristesse et l'incompréhension dominent pour Emmanuelle.

Emmanuelle ne décolère pas : "Personne n’a dit à ma famille que le cercueil était vide. Vous vous rendez compte, on a déposé des fleurs, des bougies dans le vent." Tout commence samedi 14 septembre au matin, avec la cérémonie pour la crémation de sa tante. "C'était la première fois qu'on y faisait une cérémonie au crématorium. On ne s'est rendu compte de rien. On n'a pas assisté à la mise en bière car le corps était en mauvais état", nous précise-t-elle.

Elle n'est pas au bout de ses peines. Deux jours plus tard, elle n'arrive pas à croire ce qu'on lui dit. "Le gérant des pompes funèbres m'a prévenue qu'il n'y avait personne dans le cercueil. C'était le choc, on ne comprenait rien", s'indigne-t-elle. La crémation de sa tante a finalement eu lieu mardi 17 septembre, mais personne n’a pu y assister.

Si on nous avait dit le samedi matin "il y a un problème", on serait partis et on aurait reporté la cérémonie. Emmanuelle, nièce de la défunte

Logiquement, l'entourage demande des explications. "Mon cousin a appelé le mardi 17 septembre le crématorium de Caen. Ils lui ont expliqué qu’ils étaient au courant. Ils n’ont pas osé nous le dire car c’était aux pompes funèbres de nous prévenir, et il n’y avait personne des pompes funèbres à la cérémonie, pas de maître de cérémonie", relate Emmanuelle.

De son côté, le crématorium de Caen se défend de tout problème. "Le cercueil était bien fermé à son arrivée. Le transporteur mandaté par l’opérateur funéraire l’a déposé directement sur le catafalque, sans aucune intervention de l’équipe du crématorium qui n’a donc pas manipulé le cercueil. Notre équipe n’a découvert la situation qu’au moment où l’opérateur a contacté l’établissement par téléphone, après le lancement de la cérémonie", avance la direction.

Seule obligation pour l'établissement : "Réaliser la crémation uniquement avec un cercueil scellé". Le crématorium de Caen complète ses explications. "À l’arrivée d’un cercueil, le dossier administratif et l’identité du défunt inscrite sur la plaque nominative sont systématiquement vérifiés, et cela a bien été le cas avant le début de la cérémonie de cette défunte. Les agents d’un crématorium n’ont aucune possibilité de vérifier si un défunt est présent dans un cercueil", d'après ses représentants.

L'établissement décrit à présent le rôle des pompes funèbres. Deux choses bien différentes, selon ses affirmations. "La mise en bière et la scellée des cercueils relèvent de la responsabilité de l’opérateur funéraire. Aucun représentant de l’opérateur funéraire n’était présent lors de la cérémonie. Le transporteur mandaté par l’opérateur funéraire a déposé le cercueil sur le catafalque dans la salle de cérémonie puis est reparti immédiatement. Il est ensuite revenu au cours de la cérémonie et a attendu la fin de celle-ci pour repartir avec le cercueil vide", indique sa direction.

L'établissement ajoute enfin avoir "reçu un appel de l'opérateur funéraire mentionnant l'absence de la défunte dans le cercueil". Une communication parvenue après le lancement de la cérémonie. Cette obligation d'information "à la suite de la cérémonie" incombait aux pompes funèbres, selon le crématorium. Il se prévaut alors du "respect pour le temps de recueillement de la famille", pour expliquer le fait de ne pas avoir "interrompu la cérémonie en cours".

Autre version du côté pompes funèbres. Elles invoquent un cercueil trop petit pour accueillir la défunte. "La police de Caen doit venir poser les scellés", rappelle Raphaël Fatout. C'est une obligation qui doit être réalisée dans la ville où se fait la mise en bière. Dans cette situation, souligne-t-il, "un officier de police judiciaire a pu constater qu'on ne pouvait pas mettre le corps dans le cercueil, donc il n'a pas posé les scellés".

"Le sous-traitant va au crématorium, avec le cercueil non-scellé. Il informe le crématorium qu'il n'y a pas de corps, parce qu'on a eu un souci à la mise en bière et laisse le relais au crématorium pour faire une cérémonie où non. Dans mon idée, le crématorium va informer la famille qu'il n'y a pas de corps et prendre les mesures avec la famille pour fixer une date ou pas", conclut ce responsable d'entreprise.

Pas suffisant toutefois, pour convaincre la famille. "On se sent trahis, on s’est moqué de nous, on nous a laissés se recueillir, faire des adieux devant un cercueil vide", clame-t-elle. La famille ne compte pas en rester là, et pense à porter plainte contre le crématorium de Caen.