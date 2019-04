TEMOIGNAGES. D-Day : Trois vétérans français se souviennent de leur 6 juin 1944

Hubert Faure, membre du Commando Kieffer

105 ans en juin 2019

On a fait ce qu’on a pu et on voulait surtout mettre les Allemands dehors. Et on a réussi.

Hubert Faure, né en 1914 Membre du Commando Kieffer (Béret vert) / © Jean-Baptiste Pattier

Hubert Faure nous montre le béret vert qu'il portait en juin 1944 / © Jean-Baptiste Pattier

Rémi Dreyfus, parachutiste SAS

99 ans en juin 2019

C’était heureux, c’était merveilleux, on s’était donné beaucoup de mal pour aller jusqu’en Angleterre. On s’était donné beaucoup de mal pour s’entrainer en Angleterre et devenir des soldats efficaces. On était tout dans la joie de participer à l’opération et être sur le territoire français.

Rémi Dreyfus, né en 1919 Parachutiste SAS / © Jean-Baptiste Pattier

Carte d'identité au nom de Daniel Plowright, pseudonyme du parachutiste Rémi Dreyfus / © Jean-Baptiste Pattier

Georges Ménage, Marin

97 ans en juin 2019

Une fois qu’on a pris la route pour entrer en manche, on commence à réaliser qu’il y a des bateaux à droite, des bateaux à gauche, qu’il y en a derrière et devant, la mer est couverte de bateaux littéralement, mais de bateaux ordonnés et à leur place. C’est remarquable.

Georges Ménage, né en 1922 Marin sur La Renoncule / © Jean-Baptiste Pattier

Le message de Georges Ménage à la jeune génération

Georges Ménage s'adresse à la jeune génération

Né en 1914 en Dordogne, Hubert Faure est pupille de la nation au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1934, il rejoint la Cavalerie. Prisonnier de guerre en 1940 après la défaite de la France, il entend le discours du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Il réussit à s'évader lors de son transfert pour l'Allemagne en août 1940 puis parvient à atteindre la zone libre au sud de la ligne de démarcation. Il rejoint alors l'armée d'armistice. Très vite, il choisit de rejoindre de Gaulle et la France Libre à Londres. En décembre 1942, il passe la frontière espagnole mais il est arrêté par des franquistes. Il est emprisonné dans le camp de Bilbao. Il réussit de nouveau à s'échapper, et se rend au Portugal. Après de nouvelles péripéties, il s'envole pour l'Angleterre aidé par un agent de la France Libre. Le 29 octobre 1943, il s'engage au sein des FFL (Forces Françaises Libres. Il s'engage par la suite dans les commandos de marine et se démarque par ses exploits physiques. Dans le bataillon de fusiliers marins, il se lie d'amitié avec Philippe Kieffer.

Parachutiste SAS (Special Air Service), Rémi Dreyfus est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, puis durant les autres nuits, il réalise des missions de renseignement.

Après avoir étudié à la prestigieuse école de commerce HEC, il est mobilisé en 1940. Il assiste à la retraite des armées françaises entre Rambouillet et Limoges. Il est ensuite intégré à l'armée d'Armistice mais les premières mesures anti-juives de Vichy lui interdisent de rester dans cette armée et se retrouve chasser de son régiment. Quelques temps plus tard, son père meurt de chagrin face à la terrible débâcle de la France, la faillite de sa banque et surtout l'antisémitisme ancré dans les lois vichystes. Alors qu'il a été maire durant 25 ans, il lui est interdit d'entrer dans sa mairie. Le désarroi de son père confronté à la disparition de la République et de ses valeurs reste à jamais gravé dans la mémoire de Rémi Dreyfus. Il décide alors de rejoindre la France Libre et de Gaulle à Londres. Il prend le pseudonyme de Daniel Plowright et devient un des officiers de la Mission militaire de liaison administrative mise en place par le général de Gaulle. L'objectif était d'installer une administration dans les territoires français libérés.

Le Jour J, Georges Ménage est sur le dragueur de mines La Renoncule. Il fait route en direction d'Utah Beach. Le 6 juin 1944, Georges Ménage a le réflexe de prendre son appareil photo et de photographier le Débarquement. Pour Georges Ménage, son Jour J est un peu « décevant ».

Un des membres de sa famille avait été tué durant la Première Guerre mondiale. « Vaincre les Allemands » était pour lui « une affaire personnelle » selon ses mots. Le discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940 qui souhaite l'armistice avec l'Allemagne est pour lui une honte absolue. Il n'accepte pas qu'un maréchal de France puisse compromettre de la sorte avec l'ennemi allemand. C'est pourquoi dès le mois de juin 1940, en Bretagne et depuis le port de Paimpol, il parvient à embarquer dans un navire en provenance du Havre pour l'Angleterre. Il s'engage alors pour La France Libre du général de Gaulle. Il participe à la Bataille de l'Atlantique avant de prendre part aux entrainements à partir du mois de mai 1944 en vue d'une opération de débarquement de grande envergure dont la date et le lieu sont toujours tenus secrets. Ces manœuvres se tiennent près de Londonderry, au nord de l'Irlande, ou dans la Baie de Brodick en Ecosse.

Pourquoi les Français du Jour J ont-ils été oubliés ?

Les combattants français du Débarquement ne représentent que 2% des effectifs engagés le 6 juin 1944. Leur nombre très inférieur à celui des soldats américains, britanniques ou canadiens les a souvent relégués au second plan. A cela s’ajoute les rapports compliqués entre le général de Gaulle et les Alliés, surtout avec le président américain Roosevelt. Le général de Gaulle a été écarté des préparatifs du Débarquement, des opérations et ne revient sur le sol français que le 14 juin 1944. Le général de Gaulle ne s’est jamais rendu sur les plages du Débarquement pour les commémorations considérant le 6 juin 1944 comme un fait historique accaparé par les Anglais et les Américains.





« Les Français du Jour J » Un livre pour leur rendre hommage

Benjamin Massieu, professeur d’histoire en lycée et chercheur publie à la mi-mai un livre consacré au destin de ces compatriotes qui ont participé au Débarquement. L’histoire et le parcours de Georges Ménage, Hubert Faure, Rémi Dreyfus et de tant d’autres Français sont racontés dans cet ouvrage intitulé « Les Français du Jour J » aux éditions Pierre de Taillac.

© Jean-Baptiste Pattier



Spécialiste des membres du Commando Kieffer, pour ce nouvel opus dédié aux combattants français du D-Day, Benjamin Massieu a consulté les archives du musée de l’Ordre de la Libération aux Invalides à Paris et du Service historique de la Défense au Château de Vincennes. Après avoir tissé un lien étroit avec plusieurs de ces vétérans français, il a pu avoir accès aux documents personnels de ces hommes qui étaient engagés dans les effectifs du 6 juin 1944.



Dominique Kieffer souhaite une cérémonie nationale pour les Français du Jour J



Dominique Kieffer aimerait un hommage à tous les français du Jour J

La fille de Philippe Kieffer entretient la mémoire de son illustre père, à la tête des 177 Bérets verts le 6 juin 1944 et durant les combats pour la libération de la France et de l’Europe. Elle donne des conférences et intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à l’engagement de son père, de ses camarades et à l’histoire du Commando Kieffer tout en rappelant les valeurs de la République.



Elle avait 13 ans quand son père est décédé en 1962. Elle se souvient de son humilité, il ne s’étendait pas sur ses faits d’armes. Dominique Kieffer vit dans la dernière demeure de son père, à Cormeilles-en-Parisis dans le Val d’Oise, rue du commandant Kieffer. Cette maison est le rendez-vous de toute la famille. Des objets ayant appartenu à Philippe Kieffer y sont conservés comme sa dague du Débarquement ou son béret vert.