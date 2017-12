Val-de-Reuil (27) : qui s'y frotte s'y pique, un coendou est né à Biotropica

Val-de-Reuil (27) : un coendou est né à Biotropica

Près de Rouen, Biotropica veut lutter contre la "sixième extinction de masse" Les chercheurs assurent apporter des conclusions "extrêmement prudentes". Et pourtant, les chiffres avancés sont impressionnants : plus de 50 % des animaux vertébrés terrestres ont disparu depuis quarante ans. Presque l'ensemble des animaux ont perdu au moins 30 % de leur aire de population, sites où leur présence a été constaté.

. Des piquants vont hérisser son échine et sa tête, des griffes recourbées vont lui permettre de grimper aux arbres et de se protéger.Il est né le 7 décembre auSes parents Picasso et Rési sont arrivés en 2017. Ils n'ont pas tardé à procréer. Ce porc épic nécessite 6 mois de gestation.est originaire d'Amérique du Sud. On en trouve en Guyane, au Brésil jusqu'en Argentine.Le parc animalier Biotropica participe à laen lien avec des zoos européens.