Charente-Maritime : le procès du coq Maurice s'ouvre à Rochefort

Tous solidaires avec le coq Maurice et je ne plaisante pas! @departement17 — Dominique Bussereau (@Dbussereau) 4 juillet 2019

#MauriceLeCoq ne touche pas à mon coq pic.twitter.com/mjyg3fFEVB — bebel84 (@ditchoix) 4 juillet 2019

Drôle d'ambiance devant le tribunal d'instance à Rochefort, plusieurs coqs ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à Maurice. Ce devrait être en effet l'épilogue d'un conflit de voisinage qui dure depuis deux ans sur l'île d'Oléron. Il oppose la propriétaire de Maurice, Corinne Fesseau à ses voisins, des retraités originaires de la Haute-Vienne qui ont fait construire une résidence secondaire à Saint-Pierre d'Oléron, sur l'île. Ce sont ces derniers qui ont porté l'affaire devant la justice, ils ne supportent plus d'entendre le coq chanter le matin vers 6h30.Ce conflit de voisinage a mis en lumière la difficulté du vivre-ensemble et illustre les difficiles rapports avec la ruralité.Dans cette affaire, la conciliation n'a pas été possible et très vite beaucoup ont pris fait et cause pour le coq, symbole d'une ruralité attaquée par des citadins qui n'y vivent que quelques mois dans l'année.Même le président du conseil départemental de Charente-Maritime y est allé de son tweet de soutien :De nombreux anonymes aussi se mobilisent pour Maurice :