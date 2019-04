Dordogne : une culotte en coton bio pour analyser la qualité du sol

L'enfouissement d'une petite culotte bio à Pomport © Elsa Arnould La marque de lingerie périgourdine "Olly" a prêté ses culottes pour l'expérience. / © Elsa Arnould © Elsa Arnould © Elsa Arnould © Elsa Arnould

Comment vérifier la qualité de son sol ? Avec une petite culotte en coton bio !

C'est une opération à la fois ludique et à haute valeur scientifique. Une petite culotte en coton biologique a été enfouie sur l'une des parcelles d'Anthony Castaing, viticulteur à Pomport. Baptiséel'expérience est menée par un technicien viticole de la chambre d'agriculture de la Dordogne. Le but ? Analyser la dégradation du sous-vêtement par les micro-organismes vivant dans le sol.La culotte est enterrée au milieu des vignes, jusqu'à 20 centimètres de profondeur. Elle y restera pendant trois mois, afin d'être "attaquée" par la vie biologique du sol. "Le sol est l'élément principal à toute culture. L'essentiel pour nous est qu'il soit très vivant" explique Anthony Castaing.Mais pourquoi une petite culotte plutôt qu'un tee-shirt ? "Car il y a un élastique ! Lorsque la culotte sera exumée, l'élastique nous permettra de la retrouver si la détérioration est trop importante." détaille Laurent Colombier, technicien viticole.Au total, six vignerons du bergeracois participent à l'expérience. Rendez-vous le 20 juin prochain pour déterrer les petites culottes... ou ce qu'il en restera.