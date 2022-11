TEMOIGNAGE. Prix de l'énergie : comment j'ai isolé ma maison avec des bottes de paille

Comment faire baisser sa facture énergétique alors que le froid approche et que les projections d'augmentation du coût de l'énergie fait craindre des difficultés pour nombre d'habitants. Certains font le choix d'un nouveau matériau de construction qui permet de faire de belles économies et qui existe localement, sans pénurie, dans notre pays.

Mon premier fait chuter les factures d'électricité, de fioul ou de gaz. Mon second est une matière qui existe localement et à profusion. Mon tout est un isolant hors pair : plus besoin de chauffage ou de climatisation dans le bâtiment. Réponse : la paille, ce matériau biosourcé naturel de plus en plus plébiscité.

La facture d'électricité pèse lourd dans le budget, et pour presque 30 %, c'est le chauffage direct qui représente la plus grosse dépense, comme en témoigne l'infographie ci-dessous avec des données de 2021.

Chute de la facture énergétique

Face à la hausse du coût de l'énergie, il va falloir s'habituer aux bons gestes au quotidien pour réduire les factures mais il est aussi essentiel d'optimiser son lieu de vie. Manon et Damien habitent en Gironde, à Guillos. Ils ont déjà anticipé et opté pour une construction basse consommation. Depuis deux ans, ils se sont lancés grâce à des proches et des bénévoles avides d'apprendre. Pas moins d'un millier de bottes de paille posées sur les murs pour leur habitation.

"Quand j'ai appris les avantages de la paille, il n'y avait pas forcément d'hésitation à avoir.", s'enthousiasme Damien.

Aujourd'hui, on a un poêle à bois au milieu, c'est tout. En électricité, ça se résumera aux appareils ménagers. Pour le chauffage du coup, plus rien quasiment. Damien Estanguet - propriétaire d'une maison en paille à Guillos en Gironde Source : France 3 Aquitaine

Les candidats à la maison en paille ont été séduits par ces avantages. "C'est du béton" constate l'un des participants au chantier.

Du béton, c'est une image, mais cela représente la force de la construction. Une fois que ces brindilles compactées sur 50 cm d'épaisseur, puis recouvertes d'argile et de chaux, ont pris place, elles protègent du froid comme de la chaleur. Des caractéristiques incomparables qui durent dans le temps.

La plus ancienne maison au monde, construite en ossature bois avec remplissage de paille, date de 1920. La "maison Feuillette", centenaire, est toujours fièrement debout, ses murs sont en parfait état, à Montargis dans le Loiret.





La plus ancienne maison construite en ossature bois, remplissage paille, c'était en 1920 à Montargis dans le Loiret. • © Image INA France 3 Centre

Apprendre à travailler la paille

Délaisser le béton au profit de la paille n'est pas une mince affaire pour les professionnels.

Mais poussés par la demande de plus en plus soutenue pour ce type de logement qui sort de l'ombre, les candidats pour apprendre à bâtir avec ce type de matériaux sont de plus en plus nombreux. Ils sont architectes ou artisans, conscients qu'il faut dépasser les modèles classiques. Ils recherchent dorénavant une formation qualifiante dans le domaine.

Pour leur transmettre ce savoir-faire, Eddy Fruchard, Formateur Réseau Français de la Construction en Paille, réunit des professionnels du bâtiment pour leur enseigner les bienfaits et les caractéristiques de ce produit naturel et inépuisable, biosourcé, c'est-à-dire issu de matière organique renouvelable.



"On a vraiment une prise de conscience d'utiliser des matériaux biosourcé pour deux raisons. D'abord parce qu'on va stocker du carbone. Mais aussi parce qu'on a une ressource locale et disponible. Avec l'année 2021 que l'on vient de passer, où on avait des ruptures d'approvisionnement sur tous les matériaux qui pouvaient venir de l'étranger, la paille on en a forcément à côté de chez soi. " argumente Eddy Fruchard, Formateur Réseau Français de la Construction en Paille.

L'efficacité de la paille est ainsi détaillée par ce spécialiste du domaine. "On a un matériau qui fait 100 Kg du m3 alors que quand vous prenez une laine minérale, on va est à 20 ou 30 Kg du m3."

Aujourd'hui, quand le prix du granulé a doublé, quand le prix du fioul a augmenté, et le gaz, on ne sait même pas si tout le monde va pouvoir se chauffer cet hiver, et bien avoir une maison performante, on comprend tout l'intérêt. Eddy Fruchard - formateur Réseau Français de la Construction en Paille. Source : France 3 Aquitaine

durée de la vidéo : 04min 05 Les constructions en paille se développent et permettent d'alléger sa facture en énergie • ©France télévisions

En témoigne cette courbe de l'évolution moyenne de l'électricité depuis 16 ans, les factures pour un foyer augmentent.





Les solutions alternatives pour faire baisser ces frais liés au chauffage, ou la climatisation dorénavant l'été, seront de plus en plus recherchées.

Dans l’imaginaire collectif, l'histoire des Trois petits cochons qui a plutôt développé le culte des maisons en béton peut désormais appartenir au passé des idées reçues.

Et les perspectives en termes économiques sont prometteuses : des dizaines de milliers d'emplois pourraient être créés dans les prochaines années dans un grand pays céréalier comme le nôtre où la paille pourrait trouver là une valorisation importante.

Pour en savoir plus > Les logements sociaux aussi peuvent