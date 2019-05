Andorre : des séjours gratuits à gagner pour tenter de faire revenir les touristes français au Pas de la Case

Une route qui vaut de l'or

On ne connait pas encore le manque à gagner pour les commerçants du Pas de la Case. La principale route d'accès pour les français, la RN 22 a été fermée pendant près de 3 semaines en raison d'un éboulement.Pour la réouverture (effective depuis ce mercredi 15 mai), la principauté d'Andorre organise un tirage au sort avec des séjours à gagner afin d'attirer à nouveau les touristes français dans les magasins du Pas de la Case.Chaque année le Pas de la Case accueille plus de 3,5 millions de visiteurs qui viennent surtout faire leurs courses dans les nombreux magasins où se vendent notamment du tabac et de l'alcool à des prix bien plus attractifs qu'en France. Autant dire que la fermeture de la RN 22 a été un coup dur pour les commerçants du Pas de la Case.Joint par téléphone, le ministre andorran du tourisme, Francesc Camp, nous explique que ce tirage au sort avec des séjours à gagner est une façon de motiver un peu plus les visiteurs pour qu'ils reviennent au Pas de la Case (Concrètement les tickets de caisse de 20 euros et plus pourront être tirés au sort).Le ministre tient d'ailleurs a remercier les autorités françaises qui ont tout fait pour que les travaux sur la RN 22 soient réalisés rapidement.Le mois de mai et ses jours fériés est un "bon" mois pour les commerçants du Pas de la Case avec plus de 260 000 visiteurs français.C'est au mois d'Août que la fréquentation est la plus importante avec plus de 500 000 personnes.