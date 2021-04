EN IMAGES. Météo : un 5ème épisode de sable saharien passe sur les Pyrénées, ciel trouble et couleurs étonnantes

C'est la cinquième fois en quelques mois que des remontées d'air saharien donnent des allures martiennes aux reliefs des Pyrénées.

Ce lundi, le ciel est flamboyant du côté du Pays Basque.



L'atmosphère est trouble comme "épaissie" car chargée de poussières.

Depuis ce dimanche 25 avril, de la poussière se dépose sur la chaîne des Pyrénées. Une situation que nous avons déjà connu mais qui s'annonce moins intense que les quatre autres fois.

On le voit nettement sur les images des webcam du Grand Tourmalet ou encore au Pic du Midi.

Les averses qui l'accompagnent vont "laver" partiellement le ciel. Comme on le voit sur l'animation, l'épisode devrait durer jusqu'à mardi 27 avril.

Un nouvel épisode de poussières désertiques concerne le #SudEst, le panache gagne actuellement les Pyrénées.

Une partie des poussières en suspension sera lessivée par les précipitations et déposée au sol demain et mardi.

