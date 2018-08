Gard : le Parc national des Cévennes labellisé "réserve internationale de ciel étoilé"

Le Parc national des Cévennes est la 13e réserve internationale de ciel étoilé... Pour célébrer l'obtention du prestigieux label, une grande fête a eu lieu, lundi soir, à Lanuéjols, près du Vigan, dans le Gard. Reportage à Lanuéjols. - F3 LR - Reportage : A.Duffaud et E.Patricio

"Nous, on aimerait garder cet espace qui est magnifique. En ville, y a des immeubles, à la campagne, y a de l'air, il fait moins chaud et puis il y a des espèces magnifiques" s'émerveille-t-elle.

Y a 60% de pollinisateurs nocturnes en moins sur une prairie éclairée par rapport à une prairie qui n'est pas éclairée" explique Géraldine Costes, agent technique de l'environnement au Parc national des Cévennes. "On n'a pas l'impression qu'en allumant un lampadaire on va faire du mal, en fait, les espèces nocturnes n'ont plus leurs conditions de vie habituelles"

Anne Legile, directrice du Parc national des Cévennes : "Il a fallu attester de la qualité de ciel que nous avons... avec des campagnes de mesures de la noirceur du ciel... Sur une échelle de 16 à 23, 23 étant le top comme les déserts, nous avons 21, c'est vraiment une qualité de ciel exceptionnelle".

Les 13 réserves internationales de ciel étoilé dans le monde Aoraki Mackenzie (Nouvelle-Zélande)

Parc national des Brecon Beacons (Pays de Galles)

Central Idaho (États-Unis)

Parc National des Cévennes (France)

Exmoor National Park (Angleterre)

Kerry (Irlande)

Mont-Mégantic (Québec)

Moore's Reserve (South Downs, Angleterre)

NamibRand Nature Reserve (Namibie)

Pic du Midi (France)

Rhön (Allemagne)

Snowdonia National Park (Pays de Galles)

Westhavelland (Allemagne)

Le Parc national des Cévennes s'étend sur 2.973 kilomètres carrés et sur 4 départements :l'Ardèche et l'Aveyron.Ce 13 août, il est devenu la plus grande réserve internationale de ciel étoilé d'Europe. Un label décerné par l'IDA, l'Association internationale du ciel noir.Sous un ciel chargé de nuages, ce lundi là, des randonneurs sillonnent les paysages des Cévennes gardoises. Julie est venue avec ses parents, elle écoute la guide avec attention…Des espèces, notamment nocturnes, menacées par la pollution lumineuse dans les zones habitées.Pour le Parc des Cévennes, ce label "ciel étoilé" est une véritable victoire… L'aboutissement de 4 longues années de travail.Cette réserve internationale de ciel étoilé est la deuxième en France, mais surtout la plus grande d'Europe. Ce soir là, des centaines d'astronomes, professionnels et amateurs, sont venus observer le ciel…Entre ciel et terre, des paysages époustouflants… Panoramas que le Parc national des Cévennes prévoit bientôt d'immortaliser dans un livre de photographies.