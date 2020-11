Nîmes : un homme tente de pénétrer de force dans la cathédrale

Garde à vue pour apologie du terrorisme

Vers 19h35, un homme a essayé de pénétrer de force (mais sans violence) dans la cathédrale de Nîmes. Repoussé par les militaires du dispositif Sentinelle, il s’est mis à prier sur le parvis en criant « Allah Akbar » à plusieurs reprises."En état d'ivresse, il était porteur uniquement d’une attestation dérogatoire rédigée à un nom fantaisiste et d’un briquet. Il n'avait pas d'arme. De nationalité étrangère, l'homme est connu pour de petits délits", explique Éric Maurel Procureur de la République à NîmesLe parquet a ordonné son placement en Garde à vue pour apologie du terrorisme, fourniture d’identité imaginaire et infraction à la législation sur les étrangers.La sécurité des lieux de cultes ont été renforcés depuis vendredi 29 octobre et l'attaque au couteau qui a fait trois morts au sein de la basilique Notre-Dame de Nice