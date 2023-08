VIDEO. Les images inédites du sauvetage d'un grand dauphin échoué dans 30 centimètres d'eau sur une plage du Grau-du-Roi

Ce samedi 26 août, un dauphin s'est échoué sur la plage du Grau-du-Roi (Gard). Grâce à l'intervention rapide des secours, il a pu retrouver les profondeurs.

Ce samedi, les baigneurs du Grau-du-Roi (Gard) ont assisté à un sauvetage inédit, celui d'un dauphin, échoué dans 30 centimètres d'eau à seulement dix mètres de la plage. La scène a été filmée par l'un d'entre-eux.

Le cétacé de deux mètres a été aperçu au large de la plage nord de la ville puis s'est approché à une dizaine de mètres du bord. L'animal a eu plus de chance que ses congénères. Deux cadavres ont été retrouvés cette semaine sur le littoral méditerranéen.

Nageant tant bien que mal dans les herbiers situés dans une trentaine de centimètres d'eau, le dauphin a été aidé par les secours. Grâce à l'action rapide des sapeurs-pompiers, de la SNSM et des équipes du Seaquarim-Insitut marin du Grau-du-Roi, il a été rapidement remis en pleine eau.

On l'a ramené au large avec un Zodiac. Ensuite, on l'a guidé pour qu'il prenne un bon cap, qu'il ne retourne pas vers les bancs de sable. Une fois qu'il était dans la bonne direction, on est reparti