Coronavirus : il court un marathon sur son balcon à Toulouse durant le confinement

Il a bouclé les 42,2 kilomètres de son marathon en 6 heures et 48 minutes. Bien loin du record du monde détenu par le Kényan Eliud Kipchoge avec le temps de 2 h 1 min et 39 secondes.La performance d'Elisha Nochomovitz est ailleurs. Ce parcours l'athlète l'a réalisé sur son balcon de 7 mètres de long à Balma, près de Toulouse."J'avais la possibilité de sortir pour courir autour de la maison, mais si tout le monde pense pareil on aurait été nombreux dehors..." explique-t-il sur l'un de ses réseaux sociaux.Elisha Nochomovitz a respecté strictement les mesures de confinement. Une façon de "montrer qu'on a pas d'excuses" pour se dépenser même en cette période d'épidémie de coronavirus.Le ministère des sports indique que les sportifs peuvent sortir courir "pour une courte durée, à proximité de votre domicile", maximum deux kilomètres. Mais la règle est de rester chez soi autant que possible.