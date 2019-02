Des gilets jaunes bloquent le dépôt Amazon de Toulouse

Les collectifs ANV Cop21, Attac, les désobéissants de Toulouse et Y’a pas d’arrangement organisent ''une action de convergence'' avec les gilets jaunes. Ce samedi, ils appellent donc un '' blocage économique, festif et non-violent d’une multinationale à Toulouse, pour défendre la justice climatique et la justice sociale''.



Le rendez-vous était fixé sur le parking de la grande surface Géant Casino, à Basso-Cambo, dès 6h45. Les voitures ont ensuite convergé vers le site Amazon.



Une centaine de personnes est actuellement sur place. Des pneus ont été déposés sur la chaussée pour bloquer les camions de livraisons qui sortent du site. Ce n'est pas la première fois que la multinationale américaine est la cible du mouvement des gilets jaunes à Toulouse. Depuis le début du mouvement, le site Amazon de Toulouse est régulièrement bloqué.



Cet après-midi, les gilets jaunes appellent à nouveau à manifester au centre-ville de Toulouse. Le départ est prévu à Jean-Jaurès, à 14 heures. Pour ce quinzième samedi de mobilisation, ils pourraient être des milliers à défiler dans les rues.