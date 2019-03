Non, la vidéo de policiers intervenant dans un fast-food de Toulouse ne date pas de 2019

vidéo police mac do

On y voit des policiers forcer l'entrée du restaurant Mc Donald de la place du Capitole. A l'intérieur, des manifestants qui occupent les lieux et s'opposent par la force à l'entrée des policiers. Sous la pression, la porte vitrée se brise.Depuis plusieurs jours, cette vidéo circule à nouveau sur les réseaux sociaux, postée notamment par ceux qui veulent démontrer que la police est responsable de certaines dégradations pendant les manifestations des Gilets jaunes.Problème :Si elle a bien été tournée à Toulouse,Il s'agissait alors de manifestations contre la loi Travail du gouvernement Valls.La vidéo originale, filmée par un militant de Nuit Debout, avait été mise en ligne dans un article de France 3 Occitanie , relatant alors une journée mouvementée : les manifestants avaient symboliquement occupé le fast-food après une nouvelle journée de manifestation.Après des sommations demandant aux manifestants de quitter les lieux, les policiers étaient intervenus. Dans la bousculade, une porte vitrée avait été brisée.La vidéo de quelques secondes est d'ailleurs extraite d'une vidéo plus longue, toujours en ligne et donc accessible à tous pour vérifier les infos.Difficile de dire qui est alors responsable de la dégradation de la porte du restaurant. Mais une chose est sûre : cette vidéo a presque trois ans et n'a pas été tournée pendant une manifestation des Gilets jaunes.