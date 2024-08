Rappel massif de reblochon en supermarché pour une suspicion de staphylocoque, une procédure de remboursement ouverte

Rappel Conso a émis ce jeudi 22 août une alerte et demandé un rappel massif de trois lots de reblochon Pochat & Fils vendus dans la plupart des grandes surfaces, entre le 23 juillet et le 22 août 2024. Ce rappel est une mesure de précaution liée à une possible présence de staphylocoques.

Vérifiez bien vos reblochons achetés entre le 23 juillet et le 22 août. Rappel Conso a émis une alerte sur 3 lots en raison d'une suspicion de staphylocoques et recommande de ne pas consommer ces produits. Ils vous seront remboursés.

Les fromages concernés sont trois lots de reblochon Pochat & Fils, vendus dans la plupart des grandes surfaces, entre le 23 juillet et le 22 août 2024. Pour ces fromages, Rappel Conso suspecte un dépassement potentiel de la limite des staphylocoques " à coagulase positives", ce qui signifie qu'ils pourraient entraîner des intoxications alimentaires. Un précédent rappel avait eu lieu en janvier 2023.

Petit Reblochon de Savoie - Pochat & fils



Risques : Staphylococcus aureus (agent responsable d'intoxination staphylococcique)



— RappelConso (@RappelConso) January 14, 2023

Conseil de rapporter le produit au supermarché

"Les toxi-infections alimentaires causées par les Entérotoxine Staphylococciques se traduisent par des troubles gastro-intestinaux, des vomissements principalement, qui apparaissant dans les heures qui suivent l'ingestion et disparaissant en général rapidement", alerte Rappel Conso, qui conseille de les rapporter en supermarché. Une procédure de remboursement a été mise en place.

Pour plus d'information, un numéro vert a été mis à la disposition des consommateurs. Il s'agit du 0805 805 950. Il est ouvert de 8 h à 18 h en semaine et l’appel est gratuit.