Toulouse : un apiculteur appelé à la rescousse pour récupérer un essaim d'abeilles installé sur la selle d'un vélo

L'essaim d'abeilles s'est posé sur un VélôToulouse du côté de Victor-Hugo. Une scène insolite qui a suscité un fort intérêt chez les passants. / © Marine GIL / Limonana

Le refuge des vieilles pierres

L'histoire le fait sourire. ", explique Thierry Rolland. C'est la, lorsque la reine et une partie des abeilles quittent la ruche pour former une nouvelle colonie. C'est une façon de reproduire l'espèce."Ce jeudi 23 mai, il n'a donc pas été surpris lorsqu'il a été contacté pour récupérer un essaim, comptant, posé sur un VélôToulouse, près du marché Victor Hugo à Toulouse. L'apiculteur amateur estDes récupérations d'essaim comme celui-ci, Thierry Rolland en effectue: "dans l'hyper centre, il y a de vieilles pierres. C'est parfait pour les abeilles qui s'installent dans de vieilles cheminées innocupées ou dans les briques." En revanche, c'est la première fois qu'il intervient sur une selle de vélo. ". Plus elles sont situées en bas et plus cela signifie qu'elles sont fatiguées."Pour les récupérer, certains apiculteurs adoptent la "manière forte" : ils mettent les abeilles à terre, devant l'entrée de la ruche, pour qu'elles s'y réfugient. Thierry prèfère la méthode "douce" : " j'ai utilisé un cadre d'une ruchette avec de la cire qui a déjà été habité. Les abeilles viennent s'y mettre tout naturellement. Ensuite, je place les cadres dans la ruchette. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution."24 heures après son intervention, l'apiculteur assure que l'essaim se porte bien. Installées dans une cave, dans le noir, les abeilles s'adaptent à leur nouvel environnement. D'ici quelques jours, Thierry Rolland les amèneraet des stations de VélôToulouse.