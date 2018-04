Toulouse : de nouvelles violences urbaines ce lundi soir dans le quartier du Mirail

Premiers heurts à Bellefontaine

Le quartier du Mirail à Toulouse a de nouveau été le théâtre d'incidents entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre, ont constaté sur place des journalistes de France 3. Ces événements interviennent 24 heures après de premières violences urbaines qui ont eu lieu dimanche dans la soirée et au cours desquelles onze véhicules ont été incendiés.Les premiers heurts ont éclaté à Bellefontaine en début de soirée. Selon la police, des "tirs de mortier" ont été lancés depuis des appartements en coursive. Les policiers ont répliqué par des tirs de grenades et de bombes lacrymogènes.Une barricade en flammes a longtemps barré la route, rue Paul Gauguin.Plusieurs voitures ont été incendiées à Bellefontaine.Des violences ont ensuite éclaté dans le quartier de la Reynerie où plusieurs véhicules ont également été incendiés, comme l'a constaté notre équipe sur place :Et les incidents se multiplient en ce moment même de l'autre côté de la rocade de Toulouse, dans le quartier de la Faourette :La préfecture avait pourtant pris ce lundi un arrêté interdisant la vente et le transport de carburant au détail , craignant de nouveaux incidents.Le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) adjoint, le commissaire Arnaud Bavois, avait indiqué dans la journée qu'un "dispositif conséquent" était prévu pour la nuit de lundi à mardi afin d'éviter une nouvelle explosion de violence. Effectivement, de très nombreuses forces de l'ordre sont présentes dans le quartier du Mirail ce soir, où plusieurs petits groupes de jeunes, très mobiles, jouent au jeu du chat et de la souris avec elles.

Les pompiers interviennent sous protection policière pour éteindre les différents incendies en cours. Selon une source policière, plusieurs émeutiers auraient été interpellés.Dimanche, vers 20h30, des incidents ont démarré notamment dans les quartiers de La Reynerie et de Bellefontaine : jets de pierre sur les policiers, incendies de voitures et de poubelles. Le calme n'est revenu que vers minuit. Il n'y a eu aucune interpellation.Ces incidents pourraient avoir démarré après le suicide d'un détenu de 26, retrouvé pendu samedi soir dans sa cellule du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse. Lundi après-midi, des détenus de la maison d'arrêt ont refusé de réintégrer leur cellule après la promenade , en raison de la mort de ce prisonnier. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire ont été envoyées sur place.Mais selon des sources policières, c'est le contrôle d'identité d'une femme portant un niqab et pour lequel des policiers ont été pris à partie dimanche après-midi qui pourrait être à l'origine de ces événements.