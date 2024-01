Violent incendie dans un immeuble, le feu a pris au 4e étage, 150 personnes évacuées

Un incendie s'est déclenché lundi soir à Toulouse, au 4e étage d'un immeuble du quartier des Minimes. 69 pompiers ont été mobilisés. Neuf personnes ont été légèrement intoxiquées, autant ont besoin d'être relogée. Aucune victime n'est à déplorer.

Vers 22h45 lundi soir, les sapeurs-pompiers ont été appelés, après qu'un incendie se soit déclaré dans une résidence du quartier des Minimes à Toulouse. Le feu a pris au 4e étage d'un immeuble qui en compte huit.

150 personnes ont été évacuées et prises en charge par les pompiers. Six résidents de l'immeuble et trois agents des forces de l'ordre ont été légèrement intoxiquées et conduites au Centre Hospitalier le plus proche.

L'intervention s'est terminée peu avant 2h du matin. Au total, 69 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie, dont on ne connaît pas encore l'origine. Neuf personnes vont être relogées par le services de la ville.