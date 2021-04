EN IMAGES. L'impressionnante pollution de mousse sur une rivière près de Toulouse

Le cous d'eau l'Aussonelle est victime mardi 27 avril d'une impressionnante pollution. Une importante couche de mousse y est apparue aux alentours de midi sur les communes de Seilh et Cornebarrieu (Haute-Garonne).

Comme le montre la photo ci-dessous, cette rivière est habituellement plutôt propre.

Le cours d'eau l'Aussonnelle sur la commune de Seilh (Haute-Garonne). • © Capture d'écran Google Maps - FTV

Mais comme a pu le constater sur place une équipe de France 3 Occitanie et comme le montre les photos ci-dessous, une épaisse couche de mousse a pratiquement recours l'ensemble du cours d'eau.

Le cours d'eau a totalement disparu sous la pollution. • © Matthieu Chouvellon - FTV

© Matthieu Chouvellon - FTV

Les pompiers, les gendarmes et l'Office de la biodiversité sont actuellement sur place pour les premières constations et afin d'effectuer des prélèvements. Selon les premières analyses, cette mousse serait un émulseur, non toxique, rejeté par erreur par une usine en amont.