VIDÉO. Effondrement d'un immeuble au centre-ville. Les images du sinistre vues du ciel, les habitants d'un immeuble voisin évacués

L'effondrement d'un immeuble au centre-ville de Toulouse en Haute-Garonne, samedi 9 mars, 2024, laisse une plaie béante au cœur de la ville, comme le montre ces images. Cet incident survenu au 4, rue Saint-Rome, à quelques centaines de mètres soulèvent l'inquiétude chez les habitants du quartier.

Un cratère, une montagne de gravats. C'est tout ce qu'il reste de l'immeuble situé au 4, rue Saint-Rome à Toulouse en Haute-Garonne, qui s'est effondré samedi 9 mars 2024, vers 1h du matin. Ces images tournées par un particulier à l'aide d'un drone fournit une vue d'ensemble de l'édifice de trois étages qui s'est écroulé dans l'hypercentre, comme un château de carte.

durée de la vidéo : 00h01mn02s L'immeuble effondré au centre de Toulouse vu du ciel • ©amateur

Le bâtiment voisin avec sa tour de Serta, vestige historique des Capitouls, se dresse toujours vers le ciel. Ce trou est comme une plaie béante au milieu du cœur de la Ville rose et de l'une de ses artères les plus passantes.

Pas de victime

Depuis l'effondrement, une vaste opération de recherche d'éventuelles victimes a été entrepris. Aucune personne n'a été ensevelie. Un miracle. Un périmètre de sécurité et des étais venaient d'être mis en place quelques jours auparavant. Mais un couloir de passage dans cette voie qui relie le quartier d'Esquirol au Capitole avait été ouverte vendredi matin.

Depuis samedi après-midi, les opérations d'évacuation des gravats ont débuté. La rue Saint-Rome est entièrement fermée à la circulation depuis hier 16h30. Seuls les camions chargés de gravats peuvent y circuler. Les riverains sont autorisés à s'y rendre sur présentation d'une pièce d'identité.

Les opérations d'évacuation des gravats se sont poursuivies tout ce dimanche 10 mars 2024. • © Artigas films

Les images montrent aussi la densité de ce quartier où figurent des immeubles anciens ou plus récents. Ceux qui travaillent et qui vivent s'inquiètent de la sécurité de leur bâtiment. " Mon immeuble il est à 100 mètres de celui qui s'est effondré, s'angoisse ce jeune Toulousain au micro de France 3 Occitanie. Normalement ça devrait aller, mais apparement cela a fait bouger les fondations... Mais on ne sait pas pourquoi on ne peut rentrer chez nous ... On ne sait rien de rien."

13 logements d'un nouvel immeuble évacué

Cette nuit, les pompiers sont intervenus au 1, rue des Puits Clos, situé à l'arrière de l'immeuble écroulé, à quelques pâtés de maison.

Après une nouvelle expertise, les résidents de 13 logements au 1, rue des Puits Clos ont été invité à prendre leurs affaires et à évacuer. • © Marie-Lou Robert- France 3 Occitanie

Les riverains ont été alarmés par les fissures. Les habitants de l'immeuble ont finalement, eux aussi, été évacués."C'est un bâtiment connu du service des immeubles menaçant ruine, il était sous haute surveillance depuis quelques années, mais ne présentait jusque-là pas de fragilités de structure. Malheureusement, le terrain a bougé et l'effondrement a causé de nouvelles fissures. On a fait des comparaisons entre ce qu’on connaissait du bâti et l’évolution des fissures aujourd’hui, elles ont beaucoup bougé" , déclare ce dimanche Claire Nison, conseillère municipale en charge de la lutte contre le longement insalube. D'autres immeubles adjacents comme celui situé au-dessus d'un restaurant tunisien pourrait être évacué.

Au total, environ une cinquantaine de personnes ont dû quitter leur logement du centre ville. Certaines sont hébergées par des proches, à l'hôtel ou dans un gymnase municipal. Un vent d'inquiétude souffle désormais sur le quartier.

( Avec Marie-Lou Robert et Laurent Dubois)