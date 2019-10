Une enseignante d'école primaire frappée et menacée de mort à Agde : la rectrice se rend sur place

Deux semaines d'arrêt de travail

75 faits de violence depuis la rentrée

Une enseignante de l'école primaire Jules Verne d'Agde a été agressée sur son lieu de travail par les parents d'un élève, ce lundi 30 septembre, a-t-on appris ce vendredi.Les faits se sont déroulés dans le bureau du directeur de l'établissement, où l'enseignante a été insultée, frappée et menacée de mort. Les membres de la famille d'un élève impliqué dans une bagarre à laquelle l'enseignante avait mis un terme étaient venus se plaindre. Mais l'entretien a vite tourné à l'agression.L'enseignante, qui a filmé la scène d'une grande violence, a déposé plainte. "Je vais te crever, je vais te plumer", auraient menacé la mère et la grand-mère de l'élève sur la vidéo, visionnée par nos confrères de France Bleu L'enseignante s'est vue notifier trois jours d'ITT, deux semaines d'arrêt de travail, et est accompagnée par un psychologue.Ce vendredi, la rectrice de l'académie de Montpellier, Béatrice Gille, s'est rendue sur place suite à cette affaire. Une cellule d'écoute a été mise en place."La rectrice condamne fermement cet acte et exprime son soutien inconditionnel à l'enseignante, au directeur d'école et à tous les personnels", a fait savoir l'académie dans un communiqué.Cette visite intervient alors que les syndicats enseignants se sont émus du manque de soutien de sa hiérarchie jusque là."L'institution a trop longtemps laissé faire, a déploré Mathieu Verdier, représentant du SNE sur place ce vendredi. Trop longtemps les parents ont évolué dans une parfaite impunité. Cela ne doit plus arriver. (…) L'Education nationale doit nous protéger."Selon le syndicat SNUipp, 75 faits de violence ont été recencés depuis la rentrée dans le département."Ce sont des incidents récurrents malheureusement sur le département, ça fait partie des choses qui rendent le métier de plus en plus compliqué, réagit Anthony De Souza, co-secrétaire du SNUipp-FSU 34. Nous sommes en plus dans un contexte social difficile à Agde. Cela, l'Education Nationale n'y peut rien, mais l'on souhaite et l'on réclame son soutien et l'intervention de ses représentants pour ce qui est de son ressort."Une situation qui a éclaté dans le contexte d'un hommage national rendu à Christine Renon , directrice d'une école maternelle à Pantin, en région parisienne, qui s'est suicidé la semaine dernière. Jeudi 3 octobre, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, y compris à Montpellier, Nîmes, Alès ou Perpignan.