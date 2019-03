VIDEO - Montpellier : des policiers vêtus de gilets jaunes ont interpellé des casseurs samedi

Montpellier : des policiers vêtus de gilets jaunes ont interpellé des casseurs samedi

Pas d'obligation de porter le brassard

"dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche" article 73, code de procédure pénale.

C'est la fin d'après-midi, depuis 15h30 la situation est tendue depuis la fin de la manifestation de l".Sur des images tournées par un journaliste de France 2,Entouré de CRS, un de ces hommes est même muni d’un baton télescopique dans la main droite.Puis la caméra se tourne et on voit une autre personne au sol,Ensuite, un autre policier armé demande à la caméra de s’éloigner, puis on retrouve la personne au T-shirt rouge en train de visiblement passer les menottes ou un autre dispositif à la personne à terre.Contactés par téléphone, les services de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault, ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Mais ils confirment que comme dans d'autres manifestations, des policiers en civil étaient présents pourDe plus, ils ajoutent qu'en vertu de l'





Sur cette vidéo publiée sur Twitter on peut voir la suite de cette interpellation, depuis le balcon des bureaux de nos confrères de La Gazette de Montpellier :

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 580 (précisions 1)



Des policiers Gilets Jaunes interpellent des Manifestants Gilets Jaunes. Tenue réglementaire? Autre angle de vue.



Montpellier, #ActeXIX

Source: @GazetteLive34 — David Dufresne (@davduf) 24 mars 2019

Des policiers de Montpellier confirment qu'ils ne s'agit pas de "gilets jaunes"

Cependant, des sources policières internes au commissariat de MontpellierC'était la première fois samedi 23 mars, que cette technique était utilisée à Montpellier. Et elle a fait ses preuves selon un fonctionnaire de Police :

Selon nos informations, la personne interpellée samedi dont le visage est masqué sur les images devait être jugée ce lundi 25 mars en comparution immédiate.