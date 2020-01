Municipales 2020 à Montpellier : Europe Ecologie Les Verts explique l'éviction de Clotilde Ollier

Divorce consommé

Le dernier sondage la donnait gagnante de l'élection municipale à Montpellier , pourtant Clotilde Ollier, la tête de liste d'Europe Ecologie les Verts ne portera pas les couleurs des Verts en Mars prochain. Les instances du parti lui on retiré son investiture samedi soir, comme le révèlent nos confrères de Midi libre et nous confirment les instances locales, averties tardivement dans la soirée du samedi 18 janvier.L'ex- maire de Murles qui avait remporté la primaire en octobre dernier face à Jean-Louis Roumégas a été suspendue " à titre conservatoire" par le bureau exécutif du parti.Depuis plusieurs semaines le divorce semblait avoir été consommé avec une partie des militants notamment après le choix de la candidate de se rapprocher de formations politiques telles que le groupe Confluence composé de plusieurs membres de laTrès critiqué également, le choix de Clotilde Ollier de modifier son équipe de campagne en écartant Manu Reynaud son binôme désigné à l'issue de la primaire, au profit de Jean-Yves Dormagen.Contactée, Clotide Ollier n'a pour l'instant pas réagi à cette décision prise par les instances d'EELV. Contrairement à Jean-Louis Roumégas qui lui, se félicite de cette décision : "Mieux vaut tard que jamais. Il était temps de réagir. Les faits nous donnent raison : on avait dénoncé les tricheries durant la primaire , l'absence de fonctionnement collectif du parti depuis que Clotide Ollier avait été élue. Nous avions, pour toutes ces raisons, quitté cette liste. Pendant sa campagne, elle a trahi les adhérents : on voulait une liste ouverte or elle a transformé la liste en cartes de partis politiques qui venaient se servir sur le dos de l'écologie.Après l'éviction de Clotilde Ollier, Manu Reynaud et Coralie Mantion restent toutefois les porte-parole du mouvement jusqu'à laCe midi le secétaire national d'Europe Ecologie les Verts a expliqué la mise à l'écart de Clotilde Ollier sur son compte Twitter :" Je constate que la décision de retirer le soutien à la tête de liste de Montpellier suscite beaucoup d'interrogations. L'ambition individuelle ne peut s'affranchir du collectif. Et l'écologie est notre priorité".