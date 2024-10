VIDÉO. Ces élèves en CAP coiffure offrent leurs services pour aider les femmes atteintes du cancer du sein

Des élèves de Montpellier se sont mobilisés pour Octobre Rose. Ils coupent des cheveux pour aider les femmes atteintes d’un cancer du sein. Les professeurs et le Greta les accompagnent dans cette action solidaire.

Des élèves en CAP au lycée Mermoz à Montpellier se sont rassemblés pour Octobre Rose. Ils ont offert leur service de coiffeur pour soutenir les femmes touchées par un cancer du sein. Ces mèches seront utilisées pour fabriquer des perruques.

"C’est une partie de nous-même"

Pour rappel, Octobre Rose est une campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Elle encourage les dons pour la recherche. "Les cheveux longs vont servir pour des perruques. C’est pour les malades du cancer", explique une enseignante du lycée.

Les jeunes apprentis en coiffure sont sensibles à cette cause. Pour eux, les cheveux ont une valeur importante. "Les cheveux, c’est une partie de nous-même. Ne plus en avoir, pour certaines personnes, ça peut vraiment faire un choc", confie une élève.

Les mèches plus courtes ne sont pas jetées. Elles seront collectées pour une autre action, cette fois pour l’environnement, notamment pour lutter contre les marées noires. Les élèves apprennent ainsi à donner et à s’impliquer dans des causes importantes.

Objectif, Téléthon 2024

Le GRETA, une structure éducative qui forme des jeunes, les accompagne aussi dans cet apprentissage de la citoyenneté. "Faire participer les apprentis à ce type d’opération, ça entre dans la mission d’éducation à la citoyenneté", précise une professeure du GRETA.

Cette coupe solidaire a duré deux jours, une durée doublée face au succès de l’an dernier. Les élèves ont rendez-vous le 28 novembre prochain pour le Téléthon. La collecte de fonds aide à financer la recherche sur les maladies génétiques.