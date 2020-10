Covid et couvre-feu en Lozère : le maire de Mende est stupéfait "c'est une mesure brutale de Paris"

C'est la surprise sur la carte des départements sous couvre-feu. La Lozère. 8 morts du Coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont 5 en octobre et un taux d'incidence à 163 parmi les plus faibles d'Occitanie. Les 77.000 habitants sont sous le choc et les élus ne comprennent pas cette mesure.

Réaction du maire de Mende "c'est une mesure brutale de Paris"

C'est une mesure brutale de Paris. Laurent Suau, maire de Mende.

Jusqu'à jeudi soir et l'annonce de Jean Castex des 54 départements sous couvre-feu en France pour 6 semaines, la Lozère se croyait épargnée et ses habitants pensaient vivre dans un havre de paix, loin des affres des restrictions sévères des grandes villes dues à l'épidémie de Coronavirus.Cet été, la Lozère a même connu des taux de fréquentation touristique records grâce à sa "singularité Covid", 2 morts en 5 mois, c'est le taux le plus bas de France et grâce aussi à sa faible densité de population, 15 habitants au km2.Dès ce soir, ce sera couvre-feu, comme à Montpellier, Nîmes ou Toulouse ! Il faut dire que couvre-feu à 21h en automne à Chanac, au Massegros ou au Pont-de-Montvert, cela ne va pas faire grande différence avec une nuit habituelle. Les lieux seront calmes, très calmes.Pour Laurent Suau, ce couvre-feu est incompréhensible à Mende et en Lozère. "Il n'est pas adapté à notre territoire". Pour le maire, ce sont les chiffres des cas Covid en Ehpad qui faussent les résultats et l'analyse de la situation.

Au 15 octobre, la Lozère comptait 11 morts au total, depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, dont 9 décès ces derniers jours. 5 à l'Ehpad de Meyrueis, des personnes âgées hospitalisées ou en hospitalisation à domicile et 4 à cause d'un cluster à l'Ehpad de Langogne. Mais le chiffre officiel est de 8 morts car 3 victimes hospitalisées en Lozère étaient originaires de départements voisins.

Et Laurent Suau explique que cette mesure imposée sans discussion, contrairement au dialogue prôné entre maire et préfet, par le Premier ministre, ne va rien changer. Car hormis les clusters en Ehpad, il y a très peu de cas d'infection, seulement 18 personnes à l'hôpital et aucune en réanimation.



La réaction du maire de Mende n'est pas un cas unique, à Langogne, Saint-Chély-d'Apcher ou Florac, même surprise et même incrédulité en ce couvre-feu.

Réaction du maire de Langogne "c'est cher payé pour la Lozère"

Pour Marc Oziol, qui a lui même été victime du Covid, ce couvre-feu est avant tout un coup dur pour les bars et restaurants mais aussi pour les associations et les clubs sportifs.

Les commerçants sont en colère. Malgré les aides de l'Etat, certains jouent leur survie. Je pense que le couvre-feu en Lozère est excessif. Ici, les gens sont responsables et respectent les consignes. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ainsi pénalisés. Marc Oziol, maire de Langogne.

Selon le maire, la préfète de la Lozère lors de son audioconférence pour annoncer le couvre-feu, a parlé d'une mesure de 3 semaines. Or, Jean Castex a annoncé 6 semaines de restrictions. Marc Oziol veut donc désormais demander des explications à la représentante de l'Etat.

Des cas de Covid "importés"

Depuis le début de la pandémie, la Lozère a été très épargnée. Et les cas de Covid enregistrés ont souvent été "importés" en Lozère par des personnes des départements voisins.C'est le cas pour les Ehpad situés au nord du département qui accueillent des résidents d'Ardèche, de Haute-Loire et d'Aveyron, où les taux d'incidence du virus varient entre 300 et 410 pour 100.000, ce qui est loin des 163 de la Lozère.Autre cluster importé, en août cette fois, avec 4 jeunes joueurs du MHSC en stage à Mende testés positifs. Cette découverte avait entrainé un dépistage de la Covid-19 sur 120 cas contacts. Les tests détectaient 14 nouveaux cas de coronavirus, dont 13 étaient des jeunes joueurs de foot de Montpellier.Enfin, la Lozère est bloquée entre le reste de l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes où la circulation du virus est très importante depuis début septembre et où sa propagation augmente toujours.