DIRECT. Incendie dans les Pyrénées-Orientales : feu "maîtrisé mais pas fixé", 930 hectares parcourus, Gérald Darmanin sur place

L'incendie qui fait rage depuis dimanche dans les Pyrénées-Orientales est désormais "maîtrisé" mais pas "fixé" selon le porte-parole de la Sécurité civile. Près de 1000 hectares de végétation ont été parcourus. Le ministre de l'Intérieur est arrivé sur place vers 8h30.

Il est déjà qualifié de "plus gros feu de l'année" en France. L'incendie qui a éclaté, hier dimanche, entre Banyuls-sur-mer et Cerbère dans les Pyrénées-Orientales a déjà parcouru 930 hectares de végétation. Selon les dernières informations, il est désormais "maîtrisé mais pas fixé", expliquait en début de matinée le colonel Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité civile, sur Franceinfo.

Le ministre de l'Intérieur, est arrivé sur place peu avant 8h30. Il devait échanger avec les services de secours et les élus.

9h30 : feu criminel ou accidentel ? Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du départ du feu, dont l'origine semble très certainement humaine.

9h20 : pour finir son allocution, le ministre de l'Intérieur a souhaité mettre l'accent sur la sensibilisation et la nécessité de vigilance de la population.

9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Qu'ils soient volontaires ou non, il est extrêmement important que chaque française et chaque français, quelques soit l'endroit où il se trouve ait un comportement responsable : ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feux dans les forêts, éteindre son véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Chaque petite impolitesse fait naître des feux importants et des désastres écologiques. Gérald Darmanin

9h15 : le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait un point sur la situation, alors que ces premiers feux de grande ampleur arrivent de manière très précoce.

Il y a eu neuf départs de feux dans les Pyrénées-Orientales hier. Celui-ci a ravagé quasiment 1 000 hectares, dont 130 hectares du côté espagnol. Gérald Darmanin - ministre de l'Intérieur

9h10 : le ministre de l'Intérieur a rencontré les secouristes et les élus ce lundi matin. Il a salué les maires, notamment ceux de Cerbère, de Banyuls et d'Argelès, les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les militaires qui ont travaillé à stopper la propagation du feu.

8h55 : pas d'électricité ce matin, un groupe électrogène a été installé.

Toujours pas d'électricité ce lundi matin, un groupe électrogène a été installé. • © Marie Boscher - FTV.

8h35 : à Cerbère, deux maisons ont été endommagées. Deux voitures ont brûlé, comme a pu le constater Marie Boscher, journaliste à France 3 Occitanie.

8h30 : le ministre de l'Intérieur est arrivé sur place.

8h25 : une image qui témoigne de la panique qui s'est emparée des habitants de la région quand l'incendie a éclaté. Deux ânes ont été évacués et sauvés des flammes mais ils errent ce lundi matin dans le lotissement de Soulane, à Cerbère.

8h15 : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit arriver à Banyuls-sur-Mer vers 8h30. Il a annoncé son déplacement dès hier soir sur Twitter : "Je me rendrai sur place tôt demain matin, pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés".

8h10 : l'incendie qui a parcouru environ 930 hectares a été maîtrisé dans la nuit mais le travail des pompiers se poursuit : "ce matin, on continue à traiter les lisières. Avec le jour, le vent va reprendre et on va bien vérifier qu'il n'y ait pas de reprise dans des zones où le feu pourrait être sous-jacent", explique un porte-parole des pompiers.

8h05 : 380 pompiers ont été mobilisés la nuit dernière et 160 étaient "au repos" pour assurer la relève ce matin. Deux reprises de feu ont été rapidement stoppées.

8h00 : sur les photos prises au petit matin, on mesure l'étendue des dégâts. Le feu est passé tout près de certaines maisons.

Les dégâts de l'incendie sont visibles ce lundi matin avec une nature brûlée tout près des maison. • © Marie Boscher - FTV.

8h00 : Les premières images filmées au petit matin, les premières photos témoignent de l'intensité de l'incendie qui a fait rage ces dernières heures. La nature est brûlée autour du village de Cerbère comme on peut le voir sur cette vidéo filmée par l'une des journalistes de France 3 Occitanie présente sur place.

