"Ils nous traitent comme de la merde !" : pas question de manger seul à la terrasse de ces restaurants de Barcelone

Dans plusieurs quartiers de la capitale catalane, manger seul ou simplement boire un verre en terrasse est devenu mission impossible. Nombreux sont les restaurants à refuser la clientèle solo voire même locale au bénéfice des groupes, notamment en période d'affluence touristique. Une discrimination qui provoque la colère des habitants de Barcelone.

C'est une honte ! Ma tante vit seule à proximité de la Sagrada Família et ça fait longtemps qu'on ne la laisse plus s'asseoir en terrasse de l'Avenue Gaudí pour boire quelque chose. Roser Munoz Catalina

C'est pour manger ? OK. Top chrono

"Vous êtes combien ?" "C'est pour manger ?" "Pour dîner ? Pas plus de 60 minutes alors..." C'est comme une ritournelle qui revient sans cesse. Depuis plusieurs mois déjà, nombre de restaurants de plusieurs quartiers touristiques de la capitale catalane refusent d'accueillir les clients solos en terrasse leur préférant des groupes de touristes étrangers dont l'addition s'avère plus importante. Effet post-pandémie.

Les habitants de Barcelone, pris au piège de la pression touristique, en ont assez et ils le font savoir. Les plaintes se multiplient notamment sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires d'articles, comme pour Roser Munoz Catalina, qui traitent de ce sujet : "Barcelone n'a jamais été aussi hostile. Il faut limiter le tourisme." commente Carles B. dans le journal catalan Ara.cat, "Il faut aller ailleurs car dans les quartiers touristiques, on nous traite comme de la merde" tempête un autre, "Je cherche quelqu'un pour qu'on me laisse asseoir et manger", ironise MrsLalupa sur son profil Twitter.

Barcelone est devenue une ville bruyante, sale, contaminée et permissive avec la délinquance. Et en plus maintenant, on nous prend pour des pantins. Norfeu

La mairie de Barcelone s'est emparée du sujet et a saisi l’association des restaurateurs de la ville ainsi le gouvernement de Catalogne. En 2021 et 2022, la mairie, alertée par la Fédération des habitants de Barcelone (FAVB) était déjà intervenue pour limiter l'expansion démesurée et illégale des terrasses de restaurants sur l'espace public.