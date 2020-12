Près de Perpignan, des élèves de 10 ans regardaient des films porno sur les ordinateurs de l'école

Damien et sa femme n'en reviennent toujours pas: "j'ai appris cela il y a quatre jours. Quand j'en parle, je tremble, ma femme est en pleurs," explique ce père de famille à France Bleu Roussillon . Pendant plusieurs semaines, leur enfant, comme d'autres de CM2 de l'école primaire de Vinça ont eu accès via les ordinateurs de l'école à des vidéos pornographiques pendant les cours d'informatique."Comment va-t-on pouvoir rattraper cela ? Nous sommes allés voir notre médecin généraliste. Il nous a donné une ordonnance pour aller consulter un pédopsychiatre." Damien a déposé une main courante au commissariat de Perpignan. L'école a adressé un courrier aux parents d'élèves se disant "navrée". Un psychologue a été envoyé dans l'établissement.Une enquête a été ouverte par l'inspecteur d'académie. Frédéric Fulgence parle d'un problème technique: "Nous avons un protocole de sécurité au sein des écoles. Les sites pornographiques ou violents sont bien évidemment bloqués. Et là, visiblement, le système ne s'est pas déclenché. Il faut vraiment qu'on sache pourquoi. A priori, c'est un problème technique."