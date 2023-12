L'influenceur d'extrême-droite Papacito jugé en février 2024 pour provocation à la haine

Le Toulousain Ugo Gil Jimenez, alias Papacito, comparaitra le 28 février 2024 devant un tribunal correctionnel pour provocation à la haine. L'influenceur d'extrême-droite est l'auteur des vidéos ciblant le maire de Montjoi (Tarn-et-Garonne) dans une affaire de conflit de voisinage.

L'influenceur Papacito devra répondre devant la justice de ses vidéos diffusées, entre novembre 2022 et mai 2023.

Selon la Dépêche du Midi, ce Toulousain d'extrême droite a été déféré devant le parquet de Paris à la suite de soupçons de provocations à la haine et d'injures envers le maire du Tarn-et-Garonne. Cette démarche fait suite à la diffusion de plusieurs vidéos sur YouTube.

La garde à vue de Papacito, entamée le 12 décembre 2023, s'est conclue par son placement sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Celui-ci est prévu pour le 28 février 2024 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Les chefs d'accusation comprennent cinq délits relevant de la loi du 29 juillet 1881, tels que "provocation à la haine à raison de l’origine", "injures publiques à raison de l’orientation sexuelle", et "provocation non suivie d’effet à une atteinte volontaire à la vie aggravée". Les peines encourues vont jusqu'à sept ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Un conflit de voisinage vieux de six ans

Depuis six ans, un éleveur de la petite commune de Montjoi, 190 habitants, Pierre-Guillaume Mercadal mène un bras de fer avec son voisin britannique et son maire Christian Eurgal pour récupérer l'accès à un chemin communal qui mène sur son exploitation. Un chemin qui a été privatisé avec l'accord de la mairie par un riche Lord anglais pour rejoindre son domaine, mais qui empêche l'éleveur d'accéder à sa ferme.

Incendies, menaces, procès, révélations explosives, cet éleveur et le propriétaire britannique et le maire se mènent depuis une guerre sans fin digne d'une série américaine.

Il y a six mois, le célèbre youtubeur d'extrême droite toulousain Papacito décide même de venir au secours de l'éleveur Tarn et Garonnais et de relayer son conflit. Ce sont ces vidéos qui valent à Ugo Gil Jimenez d'être renvoyé devant la justice. "Tout ceci est ridicule. Notre vidéo est une satire, c'est de l'humour" s'est défendu son compère Pierre-Guillaume Mercadal.