Montauban : appel à témoin après la disparition d'une jeune femme autiste

Elle est partie sur son VTT et n'a plus donné signe de vie. Cette jeune autiste de 20 ans a quitté le jeudi 9 mai vers 14h son domicile familial impasse de l'Apaloosa à Montauban sur son vélo. Elle n'a plus été vue depuis ce moment.

Souffrante du syndrome d'Asperger Souffrante du syndrome d'Asperger et d'une maladie cardiaque liée à l'autisme (le syndrome de Marphan), la disparue mesure 1,85 m pour 80 kg environ. Elle a les cheveux bruns attachés en queue de cheval, les yeux marrons souvent protégés par des lunettes noires car elle est très sensible à la lumière.

Portable éteint Quand elle a disparu, elle portait un manteau mauve foncé avec une capuche à fourrure, un bas de survêtement gris clair et des chaussures neuves noires avec des rayures colorées. Elle avait aussi un sac de sport turquoise et son VTT de la marque Décathlon Btwin était de couleur grise avec des sacoches à l'arrière. La jeune femme a aussi un portable sur elle, mais celui-ci semble éteint.



Si vous disposez d'informations pouvant aider à retrouver la disparue, contactez le commissariat de Montauban au 05 63 21 54 00.