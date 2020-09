Coronavirus : dans le Tarn, les crèches de Castres testent une machine qui transforme l'eau en désinfectant

Huit crèches de Castres testent des machines pour traiter l'eau et la transformer en virucide, bien plus sain que les produits d'entretien utilisés habituellement.

On avait plusieurs alternatives mais on a fait ce choix qui va nous permettre de diminuer l'agressivité des produits dits virucides pour les agents d'entretien et les enfants. Magali Granier Responsable du service petite enfance, ville de Castres

Coronavirus : dans le Tarn, les crèches de Castres testent les machines de désinfection • ©FTV

En crèche, les enfants n'ont pas de masques. Pour garantir leur santé, les locaux sont désinfectés plusieurs fois par jour. Alors que les composants des produits d'entretien posent question et sont parfois pointés du doigt pour leur dangerosité , des alternatives existent.A Castres, huit crèches ont été équipées de machines pour transformer l'eau en désinfectant. Une machine à produire de l'eau ozonée. Grâce à cet appareil installé au sein des établissements d'accueil de petite enfance, l'O2 devient O3, et fonctionne comme bactéricide, virucide, fongicide.Ce procédé, déjà utilisé dans l'industrie agro-alimentaire, la restauration ou l'hôtellerie a de nombreux avantages aussi pour les crèches.Plus de précisions dans ce reportage de Matthieu Chouvellon et Sarah Karama.