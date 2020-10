Tempête Barbara : arbres tombés, trafic SNCF stoppé, le vent violent fait ses premiers dégâts en Occitanie

Premiers arbres tombés

1er dégâts sur les Allées d’Etigny à Bagnères-de-Luchon ce soir, des rafales de sud déferlent comme prévu en vallées exposées, soyez prudents sur ces secteurs cette nuit #tempetebarbara #comminges #pyrenees #luchon 📷 @anth0nyguitrd pour @Meteo_Pyrenees pic.twitter.com/w8griKVX0M — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) October 20, 2020

Le trafic SNCF perturbé

Perturbations sur le toulousain consécutives à des vents violents, notamment entre #Toulouse et #Mazamet où le trafic ferroviaire est interrompu. Trafic SNCF

🕗20h. Fin de session



❌Trafic interrompu❌#Tempête #Barbara

➡️Entre Toulouse et Mazamet, jusqu'au 21/10, 16h

➡️Entre Ax-les-Thermes et Latour-de-Carol, reprise estimée le 22/10



🚍Des bus de remplacement sont mis en place



A demain dès 6h — SNCF TER liO OCCITANIE (@TER_Occitanie) October 20, 2020

Le paroxysme de la tempête attendu dans la nuit

L'alerte de vigilance de niveau orange émise par Météo France sur les cinq des départements de l'Occitanie ( Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Aveyron) a débuté à 20h. Mais les rafales de vent sévissent depuis le début de la journée. Avec une amplification au fil des heures. Le vent pourrait souffler jusqu'à 200 km/h en altitude, et s'engouffre dans les vallées des Pyrénées.Ce mardi après-midi, un arbre est tombé au jardin des plantes de Toulouse. Celui-ci avait été fermé comme tous les autres parcs de la ville par mesure de précaution. Même scénario à Bagnères-de-Luchon. Un arbre s'est couché au sol suite à une rafale de vent sur les allées d'Etigny. Comme on peut le voir sur la vidéo postée par Météo Pyrénées.Autre communication du côté du réseau ferroviaire. La tempête Barbara a déjà des conséquences. Pluieurs lignes de chemin de fer sont stoppées.Des bus de substitutions ont été mis en place pour transporter les voyageurs.Deux trajets sont impactés à 20h ce mardi soir.La ligne Toulouse Mazamet et la ligne Ax-les-Thermes, La Tour de Carole.Des vents à 200km/h sont attendus sur les sommets des Pyrénées. Dans la journée une rafale de 191 km/h a même été enregistrée à Iraty dans les Pyrénées-Atlantiques.Mais c'est pour le milieu de nuit de mardi à mercredi que le temps sera le plus agité et le vent le plus fort.Certaines vallées des Pyrénées particulièrement exposées sont sous surveillance. Mais également dans le domaine de l'Autan, le Tarn et l'Aveyron. On a ainsi enregistré 108 km/h à Alpuech, 100 km/h à Ségur et 99 km/h à Rodez (12), 101 km/h à Castres-Mazamet et 94 km/h à Tanus (81), 92 km/h à Saint-Félix-Lauragais (31).Une lente accalmie doit se produire dans la matinée de mercredi. Et plus tardivement sur l'est de la chaîne.Une évolution que l'on peut suivre en temps réel sur l'animation ci-dessous.