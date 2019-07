A Paris, garer sa trottinette électrique sur le trottoir est désormais officiellement interdit

Bientôt deux à trois opérateurs à Paris ?

Comme annoncé par Anne Hidalgo début juin, il est dorénavant interdit de garer sa trottinette sur le trottoir dans la capitale. Comme expliqué dans un arrêté daté du mardi 30 juillet , le stationnement de ces véhicules sur la chaussée et les aires piétonnes est « interdit et considéré comme gênant ».Seules exceptions : les « emplacements matérialisés dédiés au stationnement payant et au stationnement des deux-roues motorisés ». La Ville a en effet commencé début juillet à créer ses premières places de parking , censées pouvoir accueillir à terme 15 000 engins.A noter que, début juin, la maire de Paris proposait par ailleurs aux opérateurs de free floating de limiter la vitesse des trottinettes à 20 km/h dans toute la capitale, voire de les brider à 8 km/h sur les zones piétonnes.La Ville cherche aussi à limiter le nombre total d’opérateurs à deux ou trois, alors qu’on en comptait il y a encore quelques mois plus d’une dizaine . Un appel d’offres devrait être lancé à la rentrée.