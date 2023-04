Trois adolescents en scooter blessés lors d’une course-poursuite avec la police à Paris, une enquête confiée à l’IGPN

Des policiers sont accusés d’avoir percuté jeudi trois mineurs lors d’une course-poursuite dans le XXe arrondissement, la jeune conductrice du scooter voyant son pronostic vital engagé. Une enquête est confiée à l’IGPN, la police des polices.

Le drame a eu lieu jeudi 13 avril peu avant minuit à l’angle de la rue de Bagnolet et de la rue de Lesseps, dans le XXe arrondissement de la capitale. Suite à "un accident de voiture" impliquant "un véhicule de police et un scooter monté par des mineurs", "une enquête sur refus d'obtempérer est en cours" et, "parallèlement, une enquête est confiée à l’IGPN sur les conditions dans lesquelles ce choc serait intervenu", confirme le parquet de Paris.

Toujours selon cette source, "un véhicule de police a poursuivi un scooter monté par trois mineurs dont un n'était pas casqué". "Le scooter a chuté", la conductrice voyant son pronostic vital engagé, poursuit le parquet, qui indique que "les deux autres passagers sont blessés".

"Un choc a été évoqué par plusieurs personnes entre le véhicule de police et le scooter", précise le parquet. Les victimes et trois témoins cités par Streetpress et Mediapart, qui ont révélé l’information, assurent que les policiers ont "volontairement" percuté le scooter.

D'après ces médias, les familles des mineurs, accompagnées par leur avocat Me Arié Alimi, ont déposé plainte pour tentative d'assassinat lundi.

"Le conducteur a refusé de s'arrêter (...) avant de perdre la maîtrise de son scooter" selon la préfecture de police

De son côté, la préfecture de police affirme que "les policiers ont voulu procéder au contrôle d'un deux roues monté par trois personnes", mais que "le conducteur a refusé de s'arrêter et pour échapper au contrôle a emprunté une rue à contresens avant de perdre la maîtrise de son scooter dans des circonstances qui restent à établir".

La PP indique que les trois personnes qui étaient sur le scooter ont été "transportées en établissement hospitalier", précisant comme le parquet que "l’une des personnes ne portait pas de casque".

Dans un communiqué, les députées parisiennes Sophia Chikirou et Danielle Simonnet et le conseiller de Paris Laurent Sorel "exigent toute la vérité" sur les circonstances du drame. Les élus LFI disent avoir "pris attache avec les familles pour les assurer de [leur] soutien".

"Les policiers ont-ils respecté le protocole d’intervention ? L’enquête de l’IGPN provoquée par les plaintes des familles des victimes, sera-t-elle impartiale ?", s’interroge le communiqué. Les trois élus souhaitent "que la vérité soit établie rapidement".

Avec Floriane Olivier.