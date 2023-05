Festival de Cannes 2023 : Quinzaine des cinéastes, Semaine de la critique, ACID, Queer Palm, Un certain regard, Palm Dog... Tous les prix hors compétition

Alors que le Festival de Cannes touche à sa fin au Palais des Festivals, tour d'horizon des récompenses dans les compétitions parallèles qui composent aussi le rendez-vous du cinéma. On vous aide à y voir clair !

Le Festival de Cannes ne se résume pas à la Sélection officielle, loin de là ! Il existe plusieurs compétitions parallèles qui font vivre la Croisette durant la quinzaine du mois de mai. Elles aussi ont leurs récompenses. Voici le détail des primés de cette année 2023.

Un certain regard

La section Un Certain Regard est la principale section parallèle du Festival de Cannes, dédiée notamment aux nouveaux talents. Son jury était présidé par l'acteur américain John C. Reilly.

Le film "How To Have Sex" ("Comment faire l'amour") de la réalisatrice britannique

Molly Manning Walker a remporté son prix. "Ce film a été le moment le plus magique de ma vie", a déclaré à l'annonce de son prix la réalisatrice, dont c'est le premier long-métrage, après avoir fait passer un message expliquant qu'elle le dédiait à "tous ceux qui ont été agressés sexuellement".



Molly Manning Walker s'est notamment inspirée d'une agression sexuelle dont elle

a été victime à l'âge de 16 ans. "Nous devrions être libres de boire et de porter ce que nous voulons sans être agressées", a-t-elle ajouté.



Directrice de la photographie pour d'autres cinéastes, elle a également réalisé

des clips et des publicités, ainsi que deux courts-métrages.

La Quinzaine des cinéastes

Cette année, la Quinzaine des cinéastes célèbrerait sa 55e édition. Sur son affiche, on retrouvait l'actrice portugaise Leonor Silveira. Elle tenait le premier rôle dans Val Abraham, la célèbre adaptation moderne de Madame Bovary, réalisée par Manoel de Oliveira. La Quinzaine rend hommage à ce film à l'occasion des 30 ans de sa sortie et de sa sélection à la Quinzaine.

Créée en 1969 par la Société des Réalisatrices et des réalisateurs de films, la Quinzaine des Réalisateurs ( qui a changé de nom en juin 2022 pour être plus inclusive) est une sélection parallèle du Festival de Cannes "qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain", est-il indiqué sur le site.

De très grands cinéastes ont été sélectionnés et révélés par la Quinzaine au fil des ans. On pense notamment à George Lucas en 1971, Sofia Coppola en 1999, Xavier Dolan en 2009, Ruben Östlund en 2011 ou encore Chloé Zhao en 2017.

La Semaine de la critique

La 62e Semaine de la critique se déroulerait du 17 au 25 mai à Cannes. Initiée 7 ans avant la Quinzaine, la Semaine a vu le jour en 1962. Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma voulait créer une section parallèle au Festival pour mettre à l'honneur les premiers et deuxièmes films.

Comme pour la Quinzaine, la Semaine est un détecteur de talents extraordinaire du cinéma contemporain. Jacques Audiard, Alejandro González Iñarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai ou encore Julia Ducournau et Rebecca Zlotowski ont fait leurs premiers pas cannois à la Semaine.

Chaque année, la Semaine sélectionne 20 films : 10 courts et 10 longs. A l'issue de la Semaine, quatre prix sont décernés : Le Grand Prix et le Prix French Touch du Jury pour les longs métrages, le Prix Découverte Leitz Cine pour les courts métrages et le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation décerné à un ou une comédienne des films en compétition.

Il existe également trois prix distribués par des partenaires : le Prix Fondation Gan à la Diffusion, le Prix SACD ainsi que le Prix Canal+ du court-métrage.

Les premiers longs métrages de la sélection concourent également à la Caméra d’or, un prix remis à un premier film du Festival de Cannes lors de la cérémonie de clôture.

La Semaine est également un tremplin pour des cinéastes en devenir. Certains réalisateurs de courts-métrages sont choisis pour participer à une semaine d'atelier qui a lieu au mois de décembre pour les aider à réaliser un premier long. Il y a aussi des ateliers pédagogiques consacrés à la sensibilisation à la critique de cinéma, organisés auprès des collégiens et lycéens de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'affiche de cette 62e édition rendait hommage à Aftersun, le film de Charlotte Wells qui a remporté le Prix French Touch du Jury en 2022.La réalisatrice, scénariste et écrivaine Audrey Diwan sera la présidente du jury de la 62e Semaine de la critique. Elle a réalisé "L'événement" en 2021, un film qui a reçu le Lion d'or à la Mostra de Venise en 2020.

L'Œil d'or

L'Œil d'or est une compétition organisée par la Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia). Elle rassemble tous les films documentaires sélectionnés dans la Sélection officielle, la Quinzaine et la Semaine de la critique pour récompenser le meilleur d'entre eux. Un jury spécial est choisi par la Scam pour déterminer quel documentaire mérite l'Œil d'or.

En 2022, l'acteur Pierre Deladonchamps était membre de ce jury.

L'ACID Cannes

Plus jeune, l'ACID Cannes est une sélection programmée par des cinéastes. Créée en 1993, cette programmation organisée par l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID) mise sur l'éclectisme et l'audace des films.

9 longs-métrages sont choisis par des cinéastes adhérents à l'association ou sélectionnés les années précédentes. Ce sont souvent des films qui n'ont pas encore trouvé de distributeur. Cette sélection permet aux réalisateurs d'être accompagnés par des professionnels pour franchir les étapes jusqu'à la diffusion de leur film en salle ou sur les plateformes.

La réalisatrice Justine Triet ("Victoria, Sibyl") a vu son premier long métrage, "La Bataille de Solférino", sélectionné à l'ACID Cannes.

#TikTokShortFilm

La plateforme de vidéos courtes et verticales était à nouveau partenaire du Festival de Cannes pour la deuxième année consécutive. L'occasion pour le réseau social de relancer la compétition de films courts sur sa plateforme : #TikTokShortFilm.

Un Français de 26 ans, Esteban Vial, figure parmi les vainqueurs de la compétition 2023.

Le grand gagnant remporte 10 000 euros et les deux autres 5 000 chacun.

En 2022, pour la première édition du #TikTokShortFilm, une comédienne française, Claudia Cochet , avait remporté le prix du meilleur script pour un film sur les violences faites aux femmes.

"Remporter le prix du "Meilleur Script" m’a permis non seulement une prise de confiance en ma qualité de scénariste-réalisatrice, mais aussi de gagner en crédibilité dans le milieu de la réalisation, a expliqué Claudia Cochet. J'ai coécrit deux long métrages grâce à la visibilité que m'a apporté le prix, dont un qui devrait se tourner dès avril. Depuis, j'ai aussi réalisé le pilote d’une série multiplateforme que je cherche maintenant à produire et ai été invitée à de nombreux festivals de courts-métrages pour parler de mon expérience de réalisatrice sur les plateformes comme TikTok."

En 2022, le jury était présidé par Rithy Panh, un réalisateur franco-cambodgien. Ce dernier avait démissionné de ses fonctions quelques jours avant la cérémonie, reprochant à l'application de trop s'impliquer dans les décisions du jury. Il a finalement fait marche arrière après avoir obtenu gain de cause de la part du réseau social. TikTok aura-t-il retenu la leçon pour cette deuxième année de compétition ?

La Queer Palm, un prix alternatif du meilleur film LGBT

Créée en 2010 par le critique Franck Finance-Madureira, la Queer Palm récompense chaque année un film et des courts métrages traitant des thématiques LGBT, "queer" ou féministes, parmi toutes les sélections cannoises.

Le film japonais "Monster", en compétition officielle, s'est vu décerner ce vendredi soir la Queer Palm.

Ce long-métrage du maître japonais Hirokazu Kore-eda, avec lequel il brigue ce samedi une seconde Palme d'or après "Une Affaire de famille" (2018), commence comme un drame sur le harcèlement en milieu scolaire, raconté depuis de multiples points de vue.

"Monster" était en lice parmi une dizaine de films, dont "Anatomie d'une chute"

de Justine Triet ou "Le temps d'aimer" de Katell Quillevéré. Le jury était présidé cette année par l'acteur et réalisateur américain John Cameon Mitchell.

La Palm dog

Cela fait 23 ans que les chiens ont aussi le droit à leur heure de gloire sur la Croisette pendant le Festival de Cannes. Ce vendredi, le jury de la Palm Dog a décerné ses prix aux meilleures performances canines vues dans les films de la Sélection officielle ou des compétitions parallèles.

Snoop du film Anatomie d'une chute de Justine Triet a remporté le prix de la Palm Dog 2023. • © Pauline Thurier / France Télévisions

C'est le border collie Snoop du film Anatomie d'une chute de Justine Triet qui a remporté le fameux prix de la Palm Dog 2023.