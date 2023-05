Festival de Cannes 2023 : Wes Anderson et stars, "The Idol", action de la CGT, restaurants sans gaz... Le résumé du 23 mai

Un bus qui arrive aux pieds des marches avec à son bord une brochette de stars ! Image insolite de la montée des marches de mardi. Une coupure de gaz, un "Weeknd" en milieu de semaine, encore une action contre la réforme des retraites... Un 23 mai au 76e Festival de Cannes.

Deux habitués de la Croisette en quête de leur première Palme d'or : Wes Anderson, avec son désormais habituel casting de stars, et Marco Bellocchio entraient en compétition ce mardi à Cannes.

La compétition avec Wes Anderson

La compétition se poursuit avec la projection de Asteroid City, dernier film de Wes Anderson. Le tapis rouge de 19 heures était très brillant grâce aux nombreuses stars du casting : Tom Hanks, Adrien Brody, Scarlett Johansson, Byran Cranston, Steve Carell...

La compétition avec Marco Bellocchio

Autre candidat ce mardi à la distinction suprême, l'Italien Marco Bellocchio, 83 ans, grand habitué de Cannes et distingué en 2021 d'une Palme d'or d'honneur. L'auteur de films dénonçant la religion ou l'armée va se plonger dans "L'enlèvement", sur la véritable histoire d'Edgardo Mortara, un enfant juif converti de force. Le film a pour cadre le quartier juif de Bologne où en 1858, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara pour y prendre leur fils de 7 ans et lui donner une éducation catholique.

Bellocchio va-t-il enfin connaître la consécration, alors que le cinéma transalpin n'a plus été couronné depuis plus de 20 ans ?

Sexe, drogue et musique pop avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

Le petit écran est aussi à l'honneur ce début de semaine avec la projection de la nouvelle série de HBO: "The Idol". Abel "The Weeknd" Tesfaye et Lily-Rose Depp y partagent l'affiche. Après la diffusion des deux premiers épisodes ce lundi soir, ces stars ont donné le change aux fans durant toute la journée de mardi :

Cannes Première : Virginie Efira à l’affiche du film "L'Amour et les Forêts"

Le film "L'Amour et les Forêts", réalisé par Valérie Donzelli, était projeté ce mardi et en salles dans toute la France. L'histoire d'une femme, incarnée par Virginie Efira, qui subit l'emprise de son mari.

Le cinéaste espagnol Victor Erice bouleverse Cannes

Il n'avait plus tourné de fiction depuis trois décennies le réalisateur espagnol Víctor Erice (82 ans) a fait sensation avec son dernier film "Fermer les yeux", qui révèle certaines de ses "blessures"... mais a été montré en son absence.

Présentée hors compétition, cette enquête sur la disparition d'un acteur pendant le tournage d'un film a suscité beaucoup d'émotion et reçu un accueil très enthousiaste, des critiques déplorant même qu'il ne soit pas en lice pour la Palme d'or. Un gros coup de coeur des critiques et spécialistes.

Disparition du réalisateur Valentin Petit

Réalisateur de clips vidéos pour Nekfeu, Roméo Elvis ou encore Rosalia, Valentin Petit est mort samedi dernier dans un accident d'avion selon franceinfo. L'audiovisuel français perd l'une de ses jeunes pousses les plus prometteuses.

Coupure de gaz sur la Croisette

Plusieurs restaurants de la Croisette à Cannes ont été touchés par des coupures d’électricité et de gaz à midi, privant entre autres de courant le commissariat central un peu avant midi. De nombreux restaurants ont aussi été privés de gaz, entraînant des perturbations durant le service du midi, notamment sur les plages. La préfecture des Alpes-Maritimes dénonce des "coupures de gaz malveillantes". Elle assure que le courant et le gaz sont "en cours de rétablissement".

Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites

Loin du tapis rouge, un rassemblement contre la réforme des retraites en France s'est tenu en fin de matinée à la gare de Cannes, à l'appel du syndicat CGT.



Les héros Marvel ont rendez-vous sur la Croisette

Depuis le début du festival, il n'y a pas un jour sans voir un membre de la grande équipe Marvel, c'était notamment le cas lors de cette montée des marches signée par l'équipe de Wes Anderson. De nombreux acteurs qui prêtent leurs traits aux super-héros de l'énorme usine à blockbusters sont présents sur le tapis rouge de Cannes.

Vidéo de l'altercation entre Thierry Frémaux et un policier municipal, suite

Le délégué général du Festival de Cannes reprochait à un policier municipal de la ville de Cannes de l'avoir bousculé et frappé alors qu'il circulait à vélo devant le Carlton sur la Croisette. La vidéo de l'altercation, postée sur Twitter, dépasse les 3 millions de vues ! Le directeur de la sécurité de la ville s'est exprimé ce mardi sur la polémique et ses derniers épisodes.

Au programme du mercredi 24 mai

Le 24 mai, le réalisateur italien Nanni Moretti revient en compétition pour la Palme d'or avec Il Sol Dell'Avvenire, film qui lui a valu une neuvième sélection officielle dans sa carrière.